Sam Kerr menjelaskan mengapa dia masih belum '100 persen' pulih setelah cedera, sementara bintang WSL Chelsea itu mengakui adanya 'keraguan diri'
Penyerang Chelsea mengalami cedera ACL pada tahun 2024.
Chelsea mengeluarkan pernyataan setelah dikonfirmasi cedera Kerr pada 2024 yang berbunyi: "Semua pihak di Chelsea ingin mendoakan Sam agar segera pulih." Pemain asal Australia itu kesulitan untuk kembali masuk ke dalam rencana Sonia Bompastor, setelah hanya tampil dalam satu pertandingan liga dan 13 kali sebagai pemain pengganti untuk The Blues.
Waktu pemulihan normal untuk cedera ACL adalah antara sembilan hingga 12 bulan, tetapi Kerr harus absen selama18 bulan yang menyakitkan sebelum kembali beraksi pada September lalu. Masalah dengan graft bedah yang tidak terdeteksi selama 10 bulan membuat waktu pemulihan Kerr lebih lama dari yang diharapkan.
Kerr, bagaimanapun, telah kembali bergabung dengan skuad Australia menjelang laga pembuka Piala Asia melawan Filipina di Perth pada Minggu, saat pemain berusia 32 tahun itu merefleksikan waktunya jauh dari lapangan.
Kerr merasa 'sekitar 85 persen'
Berbicara kepada media pada Sabtu, striker tersebut mengatakan: "Ini datang secara bergelombang. Saya rasa di awal musim, saat saya kembali dari cedera ACL bersama Chelsea, saya merasa sangat baik.
"Kemudian saya mungkin mengalami sedikit penurunan, tapi sejak Desember, saat saya mulai mencetak lebih banyak gol dan merasa rileks serta percaya diri dengan kemampuan saya lagi, saya mulai merasa benar-benar dalam kondisi terbaik.
"Tapi saya dikelilingi oleh begitu banyak orang hebat, dan saya merasa sangat nyaman dengan Matildas, jadi ini tempat yang baik bagi saya untuk kembali dan menjadi diri sendiri."
Ketika ditanya bagaimana perasaannya dalam skala 1-100, Kerr menjawab: "Saya merasa mungkin di atas 85. Saya tidak ingin mengatakan saya sudah 100. Saya belum pernah bermain dalam pertandingan di mana saya merasa benar-benar diri sendiri, tapi saya pikir sekitar 85 persen dan di atasnya."
Penyerang mengakui merasa 'sedih' menjelang Piala Asia.
The Matildas berharap dapat meraih gelar Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2010. Kerr merupakan bagian dari skuad Australia pada saat itu, di mana ia, yang saat itu berusia 16 tahun, merasakan kesuksesan internasional bersama tim nasional.
Kerr adalah satu-satunya anggota skuad yang masih aktif bermain, dan ia mengakui hal itu membuatnya merasa 'sedih'. "Hal itu membuatku sedih karena aku adalah yang terakhir tersisa," kata Kerr. "Hingga hari ini, itu adalah salah satu momen terbaik dalam karier sepak bolaku.
"Dan aku tahu betapa tim ini ingin meraih kemenangan bersama. Aku tahu betapa setiap pemain ingin meraih kemenangan untuk Matildas."
Australia menghadapi sejumlah masalah kebugaran menjelang Piala Asia. Mary Fowler hanya bermain dua kali sejak mengalami cedera ACL, kiper Mackenzie Arnold hampir tidak berlatih, sementara Kyra Cooney-Cross dari Arsenal tidak hadir dalam latihan terbuka, yang menimbulkan keraguan tentang ketersediaannya untuk pertandingan pembuka pada Minggu.
Cedera tidak lagi menjadi topik pembicaraan bagi Kerr.
Kerr juga mengakui bahwa dia merasa antusias untuk mengikuti turnamen ini tanpa harus fokus pada cedera yang dialaminya. Kerr mengalami robekan otot betis kiri pada malam sebelum Piala Dunia 2023 di Australia, dan kemudian mengalami cedera otot betis kanan sebelum kekalahan di pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Swedia saat Matildas mencapai semifinal.
"Saya benar-benar menantikan untuk berada di turnamen ini dan tidak perlu membicarakan cedera betis kiri saya," kata Kerr.
"Saya telah melalui perjalanan panjang sejak pemulihan ACL saya, jadi saya benar-benar sangat antusias, sangat bersyukur bisa kembali di sini dan hanya bermain sepak bola, menikmati latihan, menikmati semua hal yang datang bersama tim.
"Tentu saja, turnamen terakhir tidak berjalan sesuai keinginan saya secara pribadi, tetapi secara tim, itu adalah turnamen yang luar biasa. Jadi saya merasa sangat beruntung bisa kembali ke turnamen besar di tanah air.
"Sebagian besar orang dalam karier mereka tidak pernah bermain di turnamen kandang di negara mereka sendiri. Jadi, fakta bahwa kami mendapat dua kesempatan adalah kehormatan yang luar biasa."
