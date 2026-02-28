Sam Kerr menjelaskan mengapa dia masih belum '100 persen' pulih setelah cedera, sementara bintang WSL Chelsea itu mengakui adanya 'keraguan diri'

Chelsea mengeluarkan pernyataan setelah dikonfirmasi cedera Kerr pada 2024 yang berbunyi: "Semua pihak di Chelsea ingin mendoakan Sam agar segera pulih." Pemain asal Australia itu kesulitan untuk kembali masuk ke dalam rencana Sonia Bompastor, setelah hanya tampil dalam satu pertandingan liga dan 13 kali sebagai pemain pengganti untuk The Blues.

Waktu pemulihan normal untuk cedera ACL adalah antara sembilan hingga 12 bulan, tetapi Kerr harus absen selama18 bulan yang menyakitkan sebelum kembali beraksi pada September lalu. Masalah dengan graft bedah yang tidak terdeteksi selama 10 bulan membuat waktu pemulihan Kerr lebih lama dari yang diharapkan.

Kerr, bagaimanapun, telah kembali bergabung dengan skuad Australia menjelang laga pembuka Piala Asia melawan Filipina di Perth pada Minggu, saat pemain berusia 32 tahun itu merefleksikan waktunya jauh dari lapangan.