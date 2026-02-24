Getty
Sam Allardyce menuduh Mohamed Salah bertingkah seperti bayi besar di Liverpool di tengah kekhawatiran akan kekeringan gol
Kapan terakhir kali Salah mencetak gol di Premier League?
Hal itu jarang terjadi bagi Salah selama masa gemilangnya di Anfield. Ia merupakan pemenang tiga kali PFA Player of the Year dan empat kali Golden Boot. Secara total, winger produktif ini telah mencetak 252 gol untuk Liverpool dalam 429 penampilan.
Hanya dua dari upaya tersebut tercatat dalam 14 penampilannya terakhir di semua kompetisi. Salah sama sekali tidak mencetak gol di kompetisi kasta tertinggi Inggris sejak mencetak gol melawan Aston Villa pada 1 November.
Pemain berusia 33 tahun ini meluapkan emosinya pada Desember setelah hanya menjadi pemain cadangan, dengan Liverpool dituduh mengorbankannya dalam pertahanan gelar mereka yang sulit. Salah kembali terlihat frustrasi saat digantikan dalam kemenangan dramatis 1-0 Liverpool atas Nottingham Forest.
Dikabarkan bahwa Salah bisa saja pindah pada musim panas ini, karena Liverpool dapat meminta biaya transfer dari klub mana pun, dengan pertanyaan tentang sikap dan komitmennya terhadap tim.
Perilaku Salah dipertanyakan oleh mantan manajer Inggris.
Mantan manajer Inggris, Allardyce, yang telah menghabiskan bertahun-tahun melatih di Premier League, telah berbicara dalam podcast "No Tippy Tappy Football" dari BOYLE Sports dan Footy Accumulators tentang mindset yang harus diadopsi oleh legenda Liverpool: “Mohamed Salah perlu mengambil keputusan sulit, duduk tenang, dan memastikan dia mulai mencetak gol. Berhenti menyalahkan Arne Slot saat kesalahan ada pada dirimu sendiri karena tidak mencetak gol dan diganti. Dia tidak boleh kecewa karena diganti saat tidak mencetak gol atau menciptakan peluang.
“Sepertinya ada semacam blok mental, karena ini bukan lagi sekadar periode buruk, tapi sudah sepanjang musim. Ini menjadi kekhawatiran bagi Liverpool dan baginya. Dia perlu berhenti menunjukkan ketidaksukaannya terhadap situasi di lapangan. Pergilah dan ketuk pintu manajer dan bicarakan di sana. Jangan melakukannya di depan semua orang; dia bertingkah seperti bayi besar.”
Apakah Ngumoha, remaja berbakat, seharusnya mendapatkan lebih banyak waktu bermain?
Liverpool disarankan untuk memberikan lebih banyak waktu bermain kepada wonderkid remaja Rio Ngumoha, dengan pemain berusia 17 tahun itu tampil impresif sebagai pengganti dari bangku cadangan melawan Forest saat Salah dan Cody Gakpo yang kurang efektif digantikan.
Allardyce menambahkan: “Sangat bagus bisa masuk sebagai pemain pengganti. Kamu bisa memainkannya [Ngumoha] sejak awal saat semua pemain dalam kondisi prima dan segar, tapi jika kamu memasukkannya dengan sisa 20 menit saat level dan tempo permainan menurun dan ada ruang lebih, maka dia bisa bersinar.
“Saya akan membiarkan Ngumoha di bangku cadangan untuk saat ini, tapi Slot bisa memasukkannya lebih awal sekarang. Lebih mudah membangun kepercayaan dirinya dengan cara itu daripada memasukkannya dari awal yang mungkin tidak berhasil. Namun, pemain starter yang tidak bermain baik akan waspada, tahu mereka harus meningkatkan performa atau dia akan menggantikan posisi mereka.”
Legenda Liverpool Jamie Carragher juga menyarankan agar Ngumoha diberi kesempatan bermain lebih banyak daripada rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Dia mengatakan kepada Sky Sports setelah menyaksikan penampilan yang kurang memuaskan di City Ground: “Ngumoha melakukan lebih banyak dalam 15 menit daripada Salah dan Gakpo sebelumnya. Dia mengubah permainan dan harus menjadi starter.
“Saya pikir pada suatu saat, Rio Ngumoha harus masuk ke tim, atau dia mungkin harus menggantikan pemain tengah lain atau kehilangan Gakpo atau Salah. Saya pikir penetrasi dan kecepatan Liverpool di area sayap benar-benar kurang.”
Jadwal pertandingan Liverpool musim 2025-26: Peluang bagi Salah untuk menemukan kembali performa terbaiknya.
Slot mungkin akan memanfaatkan kesempatan untuk merotasi skuadnya dalam pertandingan-pertandingan mendatang, karena Liverpool akan menjamu West Ham yang terancam degradasi pada Sabtu ini, sebelum kemudian menghadapi Wolves yang berada di dasar klasemen dalam dua pertandingan beruntun di Premier League dan FA Cup.
Ngumoha berpotensi menjadi bintang dalam pertandingan-pertandingan tersebut, namun hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi Salah untuk kembali menemukan performa terbaiknya, mengingat bintang Mesir tersebut sedang mengalami periode terburuk dalam sembilan tahun karirnya di Anfield.
