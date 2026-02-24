Sam Allardyce menuduh Mohamed Salah bertingkah seperti bayi besar di Liverpool di tengah kekhawatiran akan kekeringan gol

Hal itu jarang terjadi bagi Salah selama masa gemilangnya di Anfield. Ia merupakan pemenang tiga kali PFA Player of the Year dan empat kali Golden Boot. Secara total, winger produktif ini telah mencetak 252 gol untuk Liverpool dalam 429 penampilan.

Hanya dua dari upaya tersebut tercatat dalam 14 penampilannya terakhir di semua kompetisi. Salah sama sekali tidak mencetak gol di kompetisi kasta tertinggi Inggris sejak mencetak gol melawan Aston Villa pada 1 November.

Pemain berusia 33 tahun ini meluapkan emosinya pada Desember setelah hanya menjadi pemain cadangan, dengan Liverpool dituduh mengorbankannya dalam pertahanan gelar mereka yang sulit. Salah kembali terlihat frustrasi saat digantikan dalam kemenangan dramatis 1-0 Liverpool atas Nottingham Forest.

Dikabarkan bahwa Salah bisa saja pindah pada musim panas ini, karena Liverpool dapat meminta biaya transfer dari klub mana pun, dengan pertanyaan tentang sikap dan komitmennya terhadap tim.