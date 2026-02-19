AFP
Diterjemahkan oleh
"Salah satu kesalahan strategis terbesar!" - Calon presiden Barcelona menjelaskan spanduk Lionel Messi dalam iklan kampanye terbarunya
Kembalinya yang besar ke pusat kota
Perlombaan untuk menggantikan Laporta telah mencapai puncaknya setelah pengunduran diri mantan presiden tersebut untuk memicu pemilihan mendatang. Dalam upaya mengisi kekosongan kekuasaan di Camp Nou, calon Ciria telah mengandalkan figur paling ikonik dalam sejarah klub untuk memimpin manifesto kampanyenya. Pada Rabu, tim kampanye Ciria, Moviment 42, memamerkan spanduk raksasa di pusat kota Barcelona yang menampilkan gambar Messi.
Iklan tersebut menampilkan kalimat "Ganes de tornar-te a veure" (Tak sabar untuk melihatmu lagi), sebagai penghormatan langsung terhadap kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh pemenang Ballon d'Or delapan kali. Dengan mengungkit kenangan tentang pemain terbaik dalam sejarah klub, Ciria menempatkan dirinya sebagai calon yang mampu memperbaiki hubungan yang retak antara superstar dan institusi yang menjadi rumahnya selama lebih dari dua dekade.
"Kami akan melakukan semuanya dengan baik. Itulah yang saya katakan kepada Anda," kata Ciria seperti dikutip oleh MD. "Ini adalah penghormatan, penghormatan yang tidak dia dapatkan saat dia dikeluarkan dari klub, dan yang benar-benar dia layak dapatkan. Kami berharap dapat memenuhi harapan itu. Kami berharap semua video yang dikirimkan oleh anggota dan penggemar di seluruh dunia akan menunjukkan bahwa ini bukan hanya satu orang yang berbicara."
- Marc Ciria X
Memperbaiki kesalahan strategis
Kampanye Ciria didasarkan pada premis bahwa pemecatan paksa Messi pada tahun 2021 merupakan kesalahan strategis terbesar dalam sejarah Barcelona. Dengan menggambarkan kepergian Messi sebagai "pemecatan" daripada kebutuhan finansial, calon ini melancarkan kritik langsung terhadap penanganan aset terbesar klub oleh manajemen sebelumnya. Spanduk tersebut berfungsi sebagai jembatan simbolis, menjanjikan para pendukung klub reuni yang puitis yang banyak merasa telah dicuri dari mereka.
Di luar nostalgia, platformnya berusaha menyeimbangkan emosi dengan tanggung jawab fiskal. Ahli ekonomi Ivan Cabeza telah ditunjuk untuk memimpin proyek pemulihan yang melibatkan restrukturisasi utang dan ekspansi digital. Namun, bayang-bayang bintang Inter Miami tetap menjadi alat utama untuk menarik pemilih, karena Ciria berusaha menangkap imajinasi basis penggemar yang masih berduka atas kehilangan kapten mereka.
“Setiap kali kami bertemu mitra, mereka mengatakan bahwa kami harus memberikan segalanya agar Leo Messi kembali,” jelas Ciria. “Sejak 2021, kami telah mengatakan bahwa salah satu kesalahan strategis terbesar dalam sejarah klub adalah mengusir Leo Messi. Tribute ini didasarkan pada passion, emosi, dan keyakinan bahwa kami adalah pihak yang benar. Sebagian besar anggota ingin mengembalikan kegembiraan memiliki pemain terbaik dalam sejarah di rumah, tempat di mana dia tidak pernah harus pergi.”
Manifesto tentang gairah dan kebijakan
Berbicara di acara peresmian markas kampanyenya - yang berlokasi di gedung yang dilengkapi dengan ruang khusus 'Messi Room' - Ciria menekankan bahwa proyeknya bertujuan untuk mengembalikan klub kepada para anggotanya. Ia berargumen bahwa ketidakharmonisan antara dewan direksi dan para penggemar hanya dapat diperbaiki oleh seseorang yang menghormati identitas klub dan legenda-legendanya.
Calon presiden tersebut dengan hati-hati menjelaskan bahwa meskipun ia akan memfasilitasi kembalinya Messi, ia tidak akan melampaui batasnya terkait komposisi tim utama. Ia mencatat bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut hanya akan kembali ke Barcelona sebagai pemain jika departemen olahraga menganggapnya perlu, sambil menegaskan bahwa perannya sebagai presiden adalah menyediakan platform untuk langkah tersebut sambil mendelegasikan keputusan teknis kepada para ahli sepak bola.
Bantuan keuangan bagi para pendukung juga menjadi fokus utama, dengan anggota kampanye Marc Duch mengumumkan rencana untuk membekukan harga tiket musim. Kelompok ini berencana untuk mendapatkan sponsor komersial tertentu untuk mensubsidi biaya tersebut, memastikan harga kembali ke level pra-pandemi. Strategi ini bertujuan untuk menghargai loyalitas anggota klub yang tetap setia selama periode keuangan yang paling sulit.
"Kami berharap dapat memenuhi harapan tersebut. Kami berharap semua video yang dikirim oleh anggota dan penggemar di seluruh dunia akan menunjukkan bahwa ini bukan hanya satu orang yang berbicara," kata Ciria. "Setiap kali kami bertemu dengan mitra kami, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk membawa Leo Messi kembali."
- AFP
Jalan menuju kotak suara
Pertarungan pemilihan presiden akan semakin memanas dalam beberapa minggu ke depan seiring para calon presiden mempersiapkan tanggapan mereka terhadap janji-janji Ciria. Kelompoknya kini akan memulai serangkaian pertemuan anggota di seluruh Catalonia untuk menjelaskan lebih rinci rencana restrukturisasi ekonomi mereka dan visi mereka untuk "Barcelona yang baru".
Sementara itu, tim Hansi Flick harus tetap fokus pada persaingan gelar Liga Spanyol dan pertandingan Liga Champions yang akan datang, meskipun identitas calon presiden mereka di masa depan masih belum ditentukan. Hasil pemilihan akan kemungkinan besar menentukan strategi transfer klub dan kemampuannya untuk mengejar pemain bintang atau pemain baru di jendela transfer musim panas.
Barcelona dijadwalkan menghadapi Levante di La Liga pada Minggu, pertandingan yang akan menjadi latar belakang drama politik yang sedang berlangsung. Saat para penggemar menuju stadion, gambar Messi yang terpampang di pusat kota akan menjadi pengingat konstan tentang taruhan tinggi yang terlibat dalam kontes kepemimpinan ini.
Iklan