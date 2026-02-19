Perlombaan untuk menggantikan Laporta telah mencapai puncaknya setelah pengunduran diri mantan presiden tersebut untuk memicu pemilihan mendatang. Dalam upaya mengisi kekosongan kekuasaan di Camp Nou, calon Ciria telah mengandalkan figur paling ikonik dalam sejarah klub untuk memimpin manifesto kampanyenya. Pada Rabu, tim kampanye Ciria, Moviment 42, memamerkan spanduk raksasa di pusat kota Barcelona yang menampilkan gambar Messi.

Iklan tersebut menampilkan kalimat "Ganes de tornar-te a veure" (Tak sabar untuk melihatmu lagi), sebagai penghormatan langsung terhadap kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh pemenang Ballon d'Or delapan kali. Dengan mengungkit kenangan tentang pemain terbaik dalam sejarah klub, Ciria menempatkan dirinya sebagai calon yang mampu memperbaiki hubungan yang retak antara superstar dan institusi yang menjadi rumahnya selama lebih dari dua dekade.

"Kami akan melakukan semuanya dengan baik. Itulah yang saya katakan kepada Anda," kata Ciria seperti dikutip oleh MD. "Ini adalah penghormatan, penghormatan yang tidak dia dapatkan saat dia dikeluarkan dari klub, dan yang benar-benar dia layak dapatkan. Kami berharap dapat memenuhi harapan itu. Kami berharap semua video yang dikirimkan oleh anggota dan penggemar di seluruh dunia akan menunjukkan bahwa ini bukan hanya satu orang yang berbicara."