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Saksi warisan Pelé dan Maradona... Stadion Azteca, simbol keagungan Piala Dunia

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Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
Brazil
Argentina
D. Maradona
Meksiko
Afrika Selatan
Brasil
Argentina

Menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya

Malam ini, Kamis, perhatian para penggemar sepak bola tertuju pada Stadion Azteca di Mexico City, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan.

Sejarah stadion ini menjadi sorotan utama dalam pertandingan pembuka Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Stadion Azteca merupakan simbol dari segala aspek keagungan Piala Dunia, karena memiliki posisi unik dalam sejarah ajang sepak bola dunia ini mengingat stadion ini telah menjadi tuan rumah dua pertandingan pembuka turnamen, serta menjadi tempat berlangsungnya dua edisi final (1970 dan 1986), serta menyaksikan rekor jumlah pertandingan di turnamen-turnamen besar. Namun, pentingnya monumen sepak bola dunia ini tidak berhenti sampai di situ.

  • Stadion Azteca dan Impian Meksiko

    Menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah impian yang membayangi benak rakyat Meksiko, yang sangat berharap dapat menjadi tuan rumah edisi 1958, namun pada akhirnya mereka membiarkan Swedia menjadi satu-satunya negara yang diajukan secara resmi sebagai calon tuan rumah turnamen tersebut.

    Ketika Guillermo Canedo menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Meksiko pada tahun 1960, ia menyatakan keinginannya untuk membangun stadion bersejarah dengan mengatakan: "Kami membutuhkan stadion terbaik yang pernah ada di dunia. Brasil membangun Maracana untuk edisi 1950. Ukurannya sangat besar, dan menakjubkan. Kami ingin membangun stadion yang lebih baik dari itu."

    Persaingan sangat sengit untuk memenangkan kontrak desain dan pembangunan rencana ambisius Canedo yang dialokasikan anggaran besar sebesar 95 juta peso, yang bertujuan membangun monumen legendaris sejati, dan akhirnya dimenangkan oleh arsitek berpengalaman Pedro Ramírez Vázquez.

    Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam desain adalah bahwa stadion yang terletak di kawasan Coyoacán harus mampu menampung setidaknya 100 ribu penonton, tribunnya harus menciptakan suasana yang meriah, serta memiliki ciri-ciri beberapa stadion terindah di dunia, dan menjadi lebih menakjubkan daripada lukisan-lukisan terkenal dari tokoh paling terkenal yang pernah dilahirkan kawasan Coyoacán, seniman Meksiko Frida Kahlo yang tumbuh besar dengan bermain sepak bola.

    Vazquez menyambut baik bergabungnya rekan arsiteknya, Rafael Mechares Alkerica, ke dalam tim, dan keduanya melakukan perjalanan mengelilingi stadion-stadion terindah di Eropa: Wembley, San Siro, Camp Nou, dan Santiago Bernabéu, di mana keduanya mempelajari ciri-ciri setiap monumen sepak bola terkenal tersebut.

    Pembangunan stadion seharusnya dimulai pada tahun 1961, namun Fazquez menemui batu besar di lokasi pembangunan. Seluruh tim bekerja setiap hari selama hampir setahun, dan akhirnya berhasil menggunakan dinamit untuk meledakkan batu besar tersebut agar pekerjaan sebenarnya di stadion dapat dimulai, yaitu pada tahun 1962.

    Canedo melakukan tekanan besar agar Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia. Upaya kerasnya, antusiasmenya yang tinggi, dan rencananya yang terintegrasi membuat Australia, Kolombia, Jepang, dan Peru menarik penawaran mereka untuk menjadi tuan rumah.

     Pada Kongres FIFA di Tokyo tahun 1964, Meksiko berhasil mengalahkan satu-satunya pesaing yang tersisa, yaitu Argentina, untuk mendapatkan kehormatan menyelenggarakan Piala Dunia 1970, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di luar Eropa dan Amerika Selatan.

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  • WORLD CUP-1970-PELEAFP

    Penyelenggaraan bersejarah Piala Dunia 1970 dan prestasi Pelé

    Azteka tampil gemilang dalam menjadi tuan rumah pertandingan bersejarah yang terukir dalam ingatan dunia sepak bola, termasuk "Pertandingan Abad Ini" yang berakhir dengan kemenangan mengejutkan Italia 4-3 atas Jerman Barat di semifinal, keberhasilan Garrincha menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di semua babak Piala Dunia, serta gol Carlos Alberto yang dianggap sebagai salah satu gol terindah dalam sejarah turnamen.

    Selain itu, Pelé menjadi pemain pertama – dan satu-satunya hingga saat ini – yang meraih gelar juara tiga kali berkat kemenangan Brasil di final, mengangkat Piala Jules Rimet di podium pemenang.

    Legenda Carlos Alberto berkata: "Suasana dan keramaian di final itu luar biasa. Rasanya seolah-olah seluruh Meksiko telah menjadi Brasil. Hal yang menakjubkan dan sulit dipercaya."

    Canedo mengundurkan diri dari jabatannya setelah pertandingan final tersebut, namun banyak yang yakin bahwa ia telah mencapai tujuannya: Meksiko saat itu menyelenggarakan edisi Piala Dunia terhebat dalam sejarah sepak bola.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Piala Dunia 1986 dan Kejayaan Maradona

    Setelah edisi tersebut meraih kesuksesan yang tak tertandingi, Meksiko pada tahun 1986 menjadi negara pertama yang berhak menyelenggarakan Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kali ini, Meksiko memukau seluruh dunia.

    Sejarah mencatat penampilan gemilang Diego Maradona dalam pertandingan perempat final melawan Inggris, sebelum ia mencetak dua gol lagi di semifinal saat menghadapi Belgia.

     Adapun gol di final yang diciptakan Maradona dan dicetak oleh Jorge Burruchaga, telah menjadi momen abadi lainnya dalam sejarah turnamen.

    Tampaknya tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa ada stadion lain yang menyaksikan lahirnya momen-momen penting dalam sejarah Piala Dunia dan halaman-halaman buku seni sepak bola – sebagaimana digambarkan oleh Pelé – lebih dari landmark sepak bola yang megah ini di ibu kota Meksiko.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport

    Peristiwa bersejarah di Stadion Azteca

    Sebanyak 132 ribu orang menyaksikan pertarungan bersejarah yang berakhir dengan kemenangan petinju kesayangan Julio César Chávez atas Greg Hogen di Stadion Azteca pada tahun 1993. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan tinju dengan jumlah penonton terbanyak kedua dalam sejarah, dan mungkin akan menjadi yang pertama jika bukan karena jumlah penonton dalam pertandingan antara Tony Zale dan Billy Brewer pada tahun 1941 mencapai 135 ribu orang karena tiket masuknya gratis.

    Selain itu, 110 ribu orang menyaksikan tim nasional Brasil yang dipimpin oleh Jorginho, Dunga, dan Bebeto mengalahkan Argentina di final Piala Dunia U-21 di stadion ini pada tahun 1983.

    Azteka adalah satu-satunya stadion di dunia yang menjadi tuan rumah empat turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA: Piala Dunia, Piala Dunia U-20, Piala Dunia U-17, dan Piala Konfederasi.

    Denmark memenangkan gelar Kejuaraan Sepak Bola Wanita di stadion ini pada tahun 1971, yang mendahului penyelenggaraan Piala Dunia Wanita, dan turnamen tersebut diikuti oleh dua legenda pencetak gol di dunia sepak bola wanita, Suzy Augustinsen dan Elisabetta Vignotto.

    Di Stadion Azteca terdapat dua plakat perunggu yang memperingati "Pertandingan Abad Ini" dan "Gol Abad Ini".

    Stadion Azteca juga menjadi tuan rumah 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

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