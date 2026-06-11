Saksi warisan Pelé dan Maradona... Stadion Azteca, simbol keagungan Piala Dunia

Menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah impian yang membayangi benak rakyat Meksiko, yang sangat berharap dapat menjadi tuan rumah edisi 1958, namun pada akhirnya mereka membiarkan Swedia menjadi satu-satunya negara yang diajukan secara resmi sebagai calon tuan rumah turnamen tersebut.

Ketika Guillermo Canedo menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Meksiko pada tahun 1960, ia menyatakan keinginannya untuk membangun stadion bersejarah dengan mengatakan: "Kami membutuhkan stadion terbaik yang pernah ada di dunia. Brasil membangun Maracana untuk edisi 1950. Ukurannya sangat besar, dan menakjubkan. Kami ingin membangun stadion yang lebih baik dari itu."

Persaingan sangat sengit untuk memenangkan kontrak desain dan pembangunan rencana ambisius Canedo yang dialokasikan anggaran besar sebesar 95 juta peso, yang bertujuan membangun monumen legendaris sejati, dan akhirnya dimenangkan oleh arsitek berpengalaman Pedro Ramírez Vázquez.

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam desain adalah bahwa stadion yang terletak di kawasan Coyoacán harus mampu menampung setidaknya 100 ribu penonton, tribunnya harus menciptakan suasana yang meriah, serta memiliki ciri-ciri beberapa stadion terindah di dunia, dan menjadi lebih menakjubkan daripada lukisan-lukisan terkenal dari tokoh paling terkenal yang pernah dilahirkan kawasan Coyoacán, seniman Meksiko Frida Kahlo yang tumbuh besar dengan bermain sepak bola.

Vazquez menyambut baik bergabungnya rekan arsiteknya, Rafael Mechares Alkerica, ke dalam tim, dan keduanya melakukan perjalanan mengelilingi stadion-stadion terindah di Eropa: Wembley, San Siro, Camp Nou, dan Santiago Bernabéu, di mana keduanya mempelajari ciri-ciri setiap monumen sepak bola terkenal tersebut.

Pembangunan stadion seharusnya dimulai pada tahun 1961, namun Fazquez menemui batu besar di lokasi pembangunan. Seluruh tim bekerja setiap hari selama hampir setahun, dan akhirnya berhasil menggunakan dinamit untuk meledakkan batu besar tersebut agar pekerjaan sebenarnya di stadion dapat dimulai, yaitu pada tahun 1962.

Canedo melakukan tekanan besar agar Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia. Upaya kerasnya, antusiasmenya yang tinggi, dan rencananya yang terintegrasi membuat Australia, Kolombia, Jepang, dan Peru menarik penawaran mereka untuk menjadi tuan rumah.

Pada Kongres FIFA di Tokyo tahun 1964, Meksiko berhasil mengalahkan satu-satunya pesaing yang tersisa, yaitu Argentina, untuk mendapatkan kehormatan menyelenggarakan Piala Dunia 1970, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di luar Eropa dan Amerika Selatan.