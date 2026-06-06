Said El Mala dikabarkan membuat 1. FC Köln "terkejut"

Jika El Malas dijual, Köln akan mendapatkan biaya transfer sebesar 50 juta euro (45 juta euro sebagai biaya dasar, ditambah lima juta euro bonus yang mudah dipenuhi). Jumlah sebesar itu belum pernah diterima klub asal Kota Katedral tersebut untuk seorang pemain, selain itu, dilaporkan telah dinegosiasikan pembagian keuntungan sebesar 15 persen dari penjualan selanjutnya. Menurut laporan media yang seragam, Direktur Olahraga Thomas Kessler menerima tawaran tersebut.

El Mala seharusnya mendapatkan kontrak yang berlaku hingga 2030 di Brentford dan mendapatkan gaji empat juta euro per tahun. Batas waktu berakhir pada hari Jumat, namun pihak pemain yang dipimpin oleh negosiator dan ibunya, Sabrina El Mala, telah membatalkan transfer tersebut sebelumnya. Sky menduga, El Mala sedang menanti tawaran dari klub yang lebih besar. Masa depannya kini kembali "sepenuhnya terbuka", demikian kabar yang beredar. Menurut rumor, pindah ke rival Bundesliga BVB kembali menjadi kemungkinan.

Baik bagi Effzeh maupun Brentford, kesepakatan mengenai El Mala akan menjadi transfer rekor. Di satu sisi, El Mala akan menggantikan Anthony Modeste sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub (pada 2018 ke TJ Quanjian seharga 29 juta euro), dan di sisi lain, ia akan menggantikan Dango Ouattara sebagai pembelian termahal dalam sejarah Brentford (dari AFC Bournemouth seharga 42,8 juta euro).