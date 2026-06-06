Penyerang berusia 19 tahun itu dilaporkan telah menolak tawaran dari FC Brentford pekan lalu, padahal sebelumnya klub Liga Utama Inggris tersebut telah mencapai kesepakatan dengan FC Köln terkait transfer pada musim panas ini. Menurut laporan Express, penolakan El Malas tersebut membuat para petinggi FC Köln merasa "terkejut".
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Said El Mala dikabarkan membuat 1. FC Köln "terkejut"
Jika El Malas dijual, Köln akan mendapatkan biaya transfer sebesar 50 juta euro (45 juta euro sebagai biaya dasar, ditambah lima juta euro bonus yang mudah dipenuhi). Jumlah sebesar itu belum pernah diterima klub asal Kota Katedral tersebut untuk seorang pemain, selain itu, dilaporkan telah dinegosiasikan pembagian keuntungan sebesar 15 persen dari penjualan selanjutnya. Menurut laporan media yang seragam, Direktur Olahraga Thomas Kessler menerima tawaran tersebut.
El Mala seharusnya mendapatkan kontrak yang berlaku hingga 2030 di Brentford dan mendapatkan gaji empat juta euro per tahun. Batas waktu berakhir pada hari Jumat, namun pihak pemain yang dipimpin oleh negosiator dan ibunya, Sabrina El Mala, telah membatalkan transfer tersebut sebelumnya. Sky menduga, El Mala sedang menanti tawaran dari klub yang lebih besar. Masa depannya kini kembali "sepenuhnya terbuka", demikian kabar yang beredar. Menurut rumor, pindah ke rival Bundesliga BVB kembali menjadi kemungkinan.
Baik bagi Effzeh maupun Brentford, kesepakatan mengenai El Mala akan menjadi transfer rekor. Di satu sisi, El Mala akan menggantikan Anthony Modeste sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub (pada 2018 ke TJ Quanjian seharga 29 juta euro), dan di sisi lain, ia akan menggantikan Dango Ouattara sebagai pembelian termahal dalam sejarah Brentford (dari AFC Bournemouth seharga 42,8 juta euro).
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Said El Mala masih terikat kontrak dengan 1. FC Köln hingga tahun 2030
Keputusan El Mala untuk membatalkan kesepakatan tersebut mempersulit perencanaan Köln untuk musim mendatang, sehingga menurut Express, perkembangan di FC "sangat mengejutkan semua orang". Köln akan menghadapi perombakan yang cukup besar pada musim panas ini, di mana banyak pemain profesional diperkirakan akan meninggalkan klub. Rekrutan baru tentu saja akan lebih mudah direncanakan dengan dana jutaan euro dari El Mala.
Secara umum, tentu saja ada kekhawatiran di pihak klub bahwa El Mala, yang kontraknya berlaku hingga 2030, akan terus menunda dan baru ingin pindah di akhir jendela transfer. Jika demikian, Köln mungkin harus menerima potongan harga transfer dan akan berada di bawah tekanan di bursa transfer.
El Mala sebelumnya tidak hanya menarik minat The Bees berkat musim debutnya yang luar biasa di Bundesliga. FC Bayern juga dikabarkan telah lama mengincar El Mala. Sebenarnya, Brighton & Hove Albion dengan pelatih asal Jerman Fabian Hürzeler muncul sebagai favorit utama dalam perebutan pemain kelahiran Krefeld ini, namun The Seagulls dilaporkan tidak bersedia membayar 50 juta euro yang diminta oleh Effzeh. Menurut laporan, batas maksimal Brighton hanya sebesar 35 juta euro.
Said El Mala tidak masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia
El Mala langsung menjadi pemain terpenting bagi Effzeh pada musim pertamanya dalam upaya mempertahankan status di liga. Ia tampil dalam semua 34 pertandingan Bundesliga, mencetak 13 gol, dan memberikan lima assist. Namun, hal itu tetap tidak cukup untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia bersama tim nasional Jerman.
"Dia bermain sangat baik di paruh kedua musim ini, mencetak banyak gol," kata pelatih tim nasional Julian Nagelsmann dalam konferensi pers pengumuman skuad pada akhir Mei - namun dia juga langsung menyebutkan alasan mengapa dia akhirnya tidak memilih El Mala. "Tentu saja dia juga sangat cocok dengan gaya permainan Köln. Pertanyaannya adalah: Apakah dia sudah siap untuk gaya permainan kami di posisi serangan yang berbeda? Jika melihat heatmap di Köln, posisinya dekat dengan gawang sendiri."
Bahkan setelah cedera Lennart Karl menjelang dimulainya turnamen, El Mala tetap tidak masuk skuad. Sebagai pengganti, Nagelsmann menominasikan Assan Ouedraogo dari Leipzig.