Meskipun telah melakukan investasi ini, tidak diyakini bahwa Cooperman berencana untuk mengambil saham mayoritas di United, meskipun kekayaannya mencapai lebih dari $3,6 miliar (£2,67 miliar). Saham Kelas A tidak memiliki hak suara yang sama dengan saham Kelas B, yang memiliki 10 suara per saham dibandingkan dengan hanya satu suara untuk saham Kelas A.

Secara keseluruhan, keluarga Glazer masih memegang mayoritas suara dengan sekitar 67% saham klub, sementara Ratcliffe memiliki sekitar 28%. Keluarga Glazer tetap mengendalikan aspek korporat dan komersial klub, sementara Ratcliffe dan INEOS mengontrol operasional sepak bola.

Telah terjadi banyak perubahan di Old Trafford dalam beberapa waktu terakhir, namun sebagian besar pendukung tetap tidak yakin dengan keluarga Glazer, dan protes terhadap keluarga tersebut terjadi hingga awal Februari. Kelompok 1958 mengumumkan rencana demonstrasi sebelum pertandingan melawan Fulham, dengan mengatakan klub telah menjadi "bahan tertawaan" dan Ratcliffe "bersekongkol" dalam kemunduran klub.