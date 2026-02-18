AFP
Saham Manchester United dibeli oleh investor miliarder Amerika - namun pengambilalihan penuh tidak mungkin terjadi
Miliarder Amerika Serikat meningkatkan kepemilikan sahamnya di Manchester United.
Cooperman pertama kali membeli sekitar satu juta saham pada akhir 2023, tepat sebelum Ratcliffe menyelesaikan investasinya ke klub tersebut untuk menjadikannya sebagai pemilik bersama. Kini, menurut The Independent, pendiri hedge fund berbasis di AS, Omega Advisors, diperkirakan memiliki 5,2% saham Kelas A United, yang setara dengan nilai lebih dari $50 juta (£36,7 juta/€42 juta).
Tidak ada rencana akuisisi dari Cooperman
Meskipun telah melakukan investasi ini, tidak diyakini bahwa Cooperman berencana untuk mengambil saham mayoritas di United, meskipun kekayaannya mencapai lebih dari $3,6 miliar (£2,67 miliar). Saham Kelas A tidak memiliki hak suara yang sama dengan saham Kelas B, yang memiliki 10 suara per saham dibandingkan dengan hanya satu suara untuk saham Kelas A.
Secara keseluruhan, keluarga Glazer masih memegang mayoritas suara dengan sekitar 67% saham klub, sementara Ratcliffe memiliki sekitar 28%. Keluarga Glazer tetap mengendalikan aspek korporat dan komersial klub, sementara Ratcliffe dan INEOS mengontrol operasional sepak bola.
Telah terjadi banyak perubahan di Old Trafford dalam beberapa waktu terakhir, namun sebagian besar pendukung tetap tidak yakin dengan keluarga Glazer, dan protes terhadap keluarga tersebut terjadi hingga awal Februari. Kelompok 1958 mengumumkan rencana demonstrasi sebelum pertandingan melawan Fulham, dengan mengatakan klub telah menjadi "bahan tertawaan" dan Ratcliffe "bersekongkol" dalam kemunduran klub.
Ratcliffe masih terkejut setelah komentar imigrasi yang memalukan.
Ratcliffe telah menjadi sorotan media karena alasan yang salah dalam seminggu terakhir. Pemilik bersama Manchester United memicu kritik setelah ia mengatakan bahwa Inggris telah "dijajah oleh imigran" dan memberikan data populasi yang jelas-jelas salah selama wawancara dengan Sky News.
Ia mengatakan: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi. Maksud saya, Inggris telah dijajah. Ini menghabiskan terlalu banyak uang.
"Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu? Maksud saya, populasi Inggris pada 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."
Ratcliffe kemudian meminta maaf "karena pilihan kata-kataku telah menyinggung beberapa orang di Inggris dan Eropa" dan kemudian mempertegas pernyataan sebelumnya dalam pernyataan yang sama.
Perdana Menteri Keir Starmer, Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham, dan organisasi anti-rasisme Kick It Out termasuk di antara individu dan kelompok yang mendesak Ratcliffe untuk meminta maaf. Starmer sendiri mengatakan: "Inggris adalah negara yang bangga, toleran, dan beragam. Jim Ratcliffe harus meminta maaf."
Setan Merah berharap meraih lebih banyak kesuksesan dalam karier mereka setelah kepergian Amorim.
Meskipun komentar Ratcliffe telah menjadi mimpi buruk hubungan masyarakat bagi United, skuad Michael Carrick setidaknya telah tampil impresif di lapangan sejak mantan gelandang Inggris itu menggantikan Ruben Amorim sebagai manajer hingga akhir musim. Rentetan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan Premier League terakhir mereka telah mengangkat mereka ke peringkat keempat di klasemen, dengan Setan Merah kini memiliki peluang nyata untuk memastikan partisipasi di Liga Champions musim depan meskipun awal musim ini yang tidak konsisten.
Namun, tugas berikutnya bisa jadi cukup berat. United akan bertandang ke Merseyside pada Senin malam untuk menghadapi Everton, yang saat ini berada di peringkat kedelapan menjelang akhir pekan. Setelah pertandingan tersebut, tim Carrick akan menghadapi Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa, dan Bournemouth sebelum jeda internasional Maret.
