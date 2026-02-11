Saga Liga Super akhirnya berakhir setelah Real Madrid mencapai kesepakatan dengan UEFA demi "kesejahteraan sepak bola klub Eropa".

Proyek Super League secara resmi berakhir, dengan UEFA mengumumkan bahwa mereka dan Real Madrid telah mengakhiri sengketa hukum mereka terkait rencana pendirian liga independen. Klub Spanyol tersebut menjadi satu-satunya tim yang tersisa dalam proyek yang gagal tersebut, setelah Barcelona menarik diri pekan lalu.

Pernyataan bersama dari UEFA, Real, dan Klub-klub Sepak Bola Eropa berbunyi: "UEFA, Klub-klub Sepak Bola Eropa, dan Real Madrid CF mencapai kesepakatan demi kebaikan sepak bola klub Eropa.

"Kesepakatan prinsip ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum terkait Liga Super Eropa, setelah prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan.

