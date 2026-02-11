IMAGO
Saga Liga Super akhirnya berakhir setelah Real Madrid mencapai kesepakatan dengan UEFA demi "kesejahteraan sepak bola klub Eropa".
Liga Super akhirnya bubar.
Proyek Super League secara resmi berakhir, dengan UEFA mengumumkan bahwa mereka dan Real Madrid telah mengakhiri sengketa hukum mereka terkait rencana pendirian liga independen. Klub Spanyol tersebut menjadi satu-satunya tim yang tersisa dalam proyek yang gagal tersebut, setelah Barcelona menarik diri pekan lalu.
Pernyataan bersama dari UEFA, Real, dan Klub-klub Sepak Bola Eropa berbunyi: "UEFA, Klub-klub Sepak Bola Eropa, dan Real Madrid CF mencapai kesepakatan demi kebaikan sepak bola klub Eropa.
"Kesepakatan prinsip ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum terkait Liga Super Eropa, setelah prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan.
"Setelah bulan-bulan pembicaraan yang dilakukan demi kepentingan terbaik sepak bola Eropa, UEFA, Klub-klub Sepak Bola Eropa (EFC), dan Real Madrid CF mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip demi kebaikan sepak bola klub Eropa, menghormati prinsip prestasi olahraga dengan penekanan pada keberlanjutan klub jangka panjang dan peningkatan pengalaman penonton melalui penggunaan teknologi.
"Perjanjian prinsip ini juga akan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum mereka yang terkait dengan Liga Super Eropa, setelah prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan."
Real mengikuti jejak Barcelona... pada akhirnya
Klub-klub Liga Premier Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur semuanya terlibat dalam proposal awal Liga Super dan menandatangani kesepakatan pada tahun 2021. Namun, reaksi keras dari para penggemar di Inggris menyebabkan keenam klub tersebut menarik dukungan mereka dalam waktu 72 jam.
Barcelona baru menyerah pada minggu lalu. Saat itu, Joan Laporta, presiden klub, menyatakan bahwa Barca kini akan berupaya mempererat hubungan dengan UEFA.
Dia mengatakan: "Presiden UEFA dan presiden ECA, kini EFC, mengundang kami ke Roma. Saya menghadiri beberapa pertemuan. Itu luar biasa, menarik, dan kami membahas banyak isu. Anda tahu, kami berkomitmen untuk membangun jembatan antara Liga Super dan UEFA. Barcelona memiliki posisi yang jelas, dan mereka yang terdampak serta yang bertanggung jawab sudah mengetahuinya. Kami mendukung perdamaian karena ada ruang untuk menjajaki bersama agar klub-klub Liga Super dapat kembali ke UEFA. Kami merasa sangat dekat dengan UEFA dan EFC.
"Ini sudah mendekati tahap kesepakatan dengan UEFA. Baik Aleksander Ceferin maupun Nasser Al-Khelaifi berada dalam posisi untuk mempromosikan kesepakatan dan menyambut kami ke dalam UEFA dan EFC. Kami bertekad untuk mengambil langkah ini karena menguntungkan sepak bola Eropa dan klub-klub. Ini adalah kerangka kerja yang sangat luas karena juga menguntungkan para pemain."
Pernyataan dari klub berbunyi: "FC Barcelona dengan ini mengumumkan bahwa hari ini telah secara resmi memberitahukan European Super League Company dan klub-klub yang terlibat tentang penarikan diri dari proyek European Super League."
Putar balik Perez
Florentino Perez, Presiden Real Madrid, sebelumnya menyatakan bahwa klub akan berjuang untuk Liga Super, namun pernyataan bersama mereka dengan UEFA setara dengan gencatan senjata.
Ia mengatakan setelah kabar Barcelona mundur: "Kami tetap bersikeras bahwa Liga Super adalah proyek yang esensial bagi sepak bola. Dengan putusan bersejarah pengadilan Eropa dan dua putusan tambahan dari pengadilan Madrid, situasinya sangat berbeda. Hak kami untuk menciptakan kompetisi sendiri telah diakui. Kami juga dapat menuntut ganti rugi jutaan euro atas perilaku UEFA. Kami memiliki dua hak: untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian kami, dan untuk menyelenggarakan kompetisi di masa depan, dan kami akan terus mengejar keduanya tanpa henti."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Real Madrid?
Real Madrid akan bertanding melawan Real Sociedad di La Liga akhir pekan ini sebelum mereka menghadapi babak playoff Liga Champions melawan Benfica. Leg pertama akan digelar pada 17 Februari di Portugal.
