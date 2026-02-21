Sacramento Republic menandatangani gelandang tengah veteran MLS Memo Rodriguez dalam kesepakatan bebas transfer

The Republic termasuk di antara favorit untuk memenangkan USL tahun lalu, tetapi gagal meraih gelar. Posisi kedua di Wilayah Barat membuat mereka berada dalam posisi yang baik untuk mengejar gelar ke-x dalam sejarah franchise. Namun, mereka dikalahkan oleh Orange County SC melalui adu penalti di babak pertama playoff.

Kapten lama Rodrigo Lopez pensiun di akhir musim, sementara 10 pemain lain juga hengkang. Mereka juga sedang mencari pengganti di jajaran manajemen setelah General Manager Todd Dunivant mengambil alih posisi teratas di New York City FC, klub MLS.