Sacramento Republic menandatangani gelandang tengah veteran MLS Memo Rodriguez dalam kesepakatan bebas transfer
Silsilah yang mengesankan
Rodriguez tiba di Sacramento dengan kesepakatan yang tidak biasa, menandatangani kontrak dua tahun di ibu kota California. Dia juga memiliki rekam jejak yang solid. Dia telah bermain 136 kali untuk Houston Dynamo, dan juga pernah bermain untuk LA Galaxy dan Austin FC. Dia mencatatkan 51 penampilan untuk Sporting KC sebelum menjadi pemain bebas transfer pada Desember.
Bekerjasama dengan talenta MLS lainnya
Rodriguez bukanlah satu-satunya mantan pemain MLS yang diburu oleh Republic selama bursa transfer musim panas ini. Mereka mengumumkan penandatanganan pemain internasional Kanada Mark-Anthony Kaye pada Jumat pagi. Ia terpilih sebagai All Star pada tahun 2019 dan memenangkan Supporters' Shield bersama LAFC pada tahun yang sama. Gelandang ini telah mengumpulkan 42 penampilan untuk tim nasional Kanada, dengan penampilan terakhirnya pada tahun 2023.
Bangkit kembali dari tahun 2025 yang mengecewakan
The Republic termasuk di antara favorit untuk memenangkan USL tahun lalu, tetapi gagal meraih gelar. Posisi kedua di Wilayah Barat membuat mereka berada dalam posisi yang baik untuk mengejar gelar ke-x dalam sejarah franchise. Namun, mereka dikalahkan oleh Orange County SC melalui adu penalti di babak pertama playoff.
Kapten lama Rodrigo Lopez pensiun di akhir musim, sementara 10 pemain lain juga hengkang. Mereka juga sedang mencari pengganti di jajaran manajemen setelah General Manager Todd Dunivant mengambil alih posisi teratas di New York City FC, klub MLS.
Musim yang panjang dimulai
Sacramento akan memulai musim USL mereka dengan pertandingan kandang melawan FC Tulsa pada 7 Maret. Mereka telah memulai pembangunan stadion baru berkapasitas 15.000 penonton, yang direncanakan akan dibuka tepat waktu untuk musim 2027.
