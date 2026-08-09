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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Saat Penentuan bagi Barcelona: Sepekan Krusial yang Menentukan Nasib Alvarez

FEATURES
LaLiga
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
Spanyol
Argentina

Barcelona Menanti Permintaan Rahasia dari Alvarez, Apa Ceritanya?

Penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, bergabung dengan masa persiapan bersama klubnya, Atletico Madrid, pada hari Senin ini, dengan tujuan mencoba mendorong Atleti untuk membuka pintu negosiasi terkait kepindahannya ke Barcelona.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan keinginannya secara terbuka selama Piala Dunia untuk bergabung dengan skuad Barcelona.

Surat kabar Sport menyebutkan dalam laporannya bahwa sejak Piala Dunia, tidak ada yang terjadi selain keriuhan, dan satu-satunya tanggapan resmi dari Atletico atas tawaran Barcelona berupa pengaduan kepada FIFA dan Federasi Sepakbola Spanyol, dengan dalih bahwa mereka bernegosiasi dengan seorang pemain yang terikat kontrak yang masih berlaku selama periode terlindungi.

Selain itu, muncul pula pernyataan dari Direktur Eksekutif Atletico, Miguel Angel Gil Marin, dan Presiden klub, Enrique Cerezo, untuk menegaskan dengan jelas bahwa mereka tidak akan mengizinkan Julian pergi musim panas ini.

Diego Simeone, pelatih Atleti, menutup pekan ini dengan mengatakan, "Situasinya jelas, klub telah mengambil keputusan."

Adapun Barcelona, yang menanggapi langkah Alvarez dengan mengajukan tawaran pertama mereka dan mengumumkan secara terbuka ketertarikannya terhadap jasa sang pemain, memilih untuk bungkam selama beberapa pekan terakhir. 

Klub Katalan itu menyadari bahwa transfer ini sangat sulit, oleh karena itu mereka menangani seluruh langkahnya dengan sangat cermat.

Deco terbang ke Madrid untuk bertemu dengan agen sang penyerang, dan para jurnalis Sport serta Jijantes berhasil mengamati pertemuan tersebut, namun klub tidak berkeinginan, kecuali kunjungan ini, untuk terlibat dalam perdebatan atau saling melontarkan pernyataan apa pun.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez Tak Akan Berontak dari Atletico Madrid

    Namun, hal ini akan berubah mulai Senin hari ini.

    Sejak Julian secara terang-terangan mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan Stadion Metropolitano, tanggal 10 Agustus telah ditandai dengan warna merah dalam agenda para pejabat Barcelona, dengan alasan kembalinya pemain asal Argentina itu ke latihan Atletico.

    Sang Laba-laba akan memulai masa persiapannya melalui pemeriksaan medis dan fisik seperti biasa, dan penantian yang mengelilingi sang pemain pun telah mencapai puncaknya.

    Kecuali terjadi kejutan besar, Alvarez akan bersikap profesional seperti biasanya, dan itulah sebabnya pada musim lalu ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, beberapa bulan sebelum Piala Dunia, demi membantu timnya yang masih memilikinya sebagai pemain, dan ia tidak akan melakukan pemberontakan terhadap klub.

    Namun, ia diperkirakan akan menggelar pertemuan terlebih dahulu dengan Simeone, lalu dengan para pejabat klub pada pekan ini, dalam upaya untuk memperjelas situasi dan kembali menegaskan keinginannya untuk mengubah suasana, seperti yang telah ia katakan sebulan setengah lalu, dan pindah ke Spotify Camp Nou.

    • Iklan
  • Julian AlvarezGetty Images

    Barcelona Mengandalkan Manuver Alvarez

    Di Barcelona, mereka tentu saja menyadari bahwa transfer ini akan sangat rumit. Sikap Atletico sejauh ini sangat keras, tetapi klub Katalunya itu berharap bahwa permintaan baru dari Julian untuk pergi, kali ini secara pribadi dan rahasia, dapat mendorong para petinggi Atletico untuk mempertimbangkan kembali dan membuka pintu negosiasi.

    Jika hal itu terjadi, klub Katalunya tersebut akan mengajukan tawaran baru untuk merampungkan kesepakatan dengan target terbesarnya musim panas ini guna memperkuat lini serang.

    Dan jika ada satu hal yang telah dibuktikan Deco selama periode transfer saat ini, adalah bahwa ia bergerak dengan luar biasa di balik layar. Ia berhasil merampungkan kesepakatan dengan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, di samping meminjamkan Ronald Araujo ke Liverpool dalam waktu singkat, dan semua itu jauh dari sorotan dan dengan sangat tenang.

    Tentu saja, para petinggi Barcelona sedang menyiapkan alternatif untuk Julian Alvarez, mengingat kesulitan yang ditempatkan Atletico di depan kesepakatan ini, tetapi tidak satu pun dari alternatif ini akan diaktifkan sebelum mengetahui apa yang akan terjadi dengan sang Laba-laba.

    Hari-hari mendatang akan sepenuhnya menentukan masa depan Julian dan mengakhiri kisah bersambung ini.

    Masih ada beberapa pekan sebelum penutupan bursa transfer, tetapi jika Atletico tidak mundur dari sikapnya, Barcelona harus mempertimbangkan opsi lain.

    Pelatih Flick tidak pernah lebih jelas dari sebelumnya dalam menegaskan bahwa ia membutuhkan seorang penyerang nomor 9 kelas atas untuk menjalani musim depan, terutama jika kepergian Ferran Torres rampung, agar memiliki peluang bersaing untuk semua gelar.

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