Penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, bergabung dengan masa persiapan bersama klubnya, Atletico Madrid, pada hari Senin ini, dengan tujuan mencoba mendorong Atleti untuk membuka pintu negosiasi terkait kepindahannya ke Barcelona.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan keinginannya secara terbuka selama Piala Dunia untuk bergabung dengan skuad Barcelona.

Surat kabar Sport menyebutkan dalam laporannya bahwa sejak Piala Dunia, tidak ada yang terjadi selain keriuhan, dan satu-satunya tanggapan resmi dari Atletico atas tawaran Barcelona berupa pengaduan kepada FIFA dan Federasi Sepakbola Spanyol, dengan dalih bahwa mereka bernegosiasi dengan seorang pemain yang terikat kontrak yang masih berlaku selama periode terlindungi.

Selain itu, muncul pula pernyataan dari Direktur Eksekutif Atletico, Miguel Angel Gil Marin, dan Presiden klub, Enrique Cerezo, untuk menegaskan dengan jelas bahwa mereka tidak akan mengizinkan Julian pergi musim panas ini.

Diego Simeone, pelatih Atleti, menutup pekan ini dengan mengatakan, "Situasinya jelas, klub telah mengambil keputusan."

Adapun Barcelona, yang menanggapi langkah Alvarez dengan mengajukan tawaran pertama mereka dan mengumumkan secara terbuka ketertarikannya terhadap jasa sang pemain, memilih untuk bungkam selama beberapa pekan terakhir.

Klub Katalan itu menyadari bahwa transfer ini sangat sulit, oleh karena itu mereka menangani seluruh langkahnya dengan sangat cermat.

Deco terbang ke Madrid untuk bertemu dengan agen sang penyerang, dan para jurnalis Sport serta Jijantes berhasil mengamati pertemuan tersebut, namun klub tidak berkeinginan, kecuali kunjungan ini, untuk terlibat dalam perdebatan atau saling melontarkan pernyataan apa pun.