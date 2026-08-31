Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Marten de RoonGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Saat De Roon berkata: "Menurut saya, di Roma mereka membunuh saya"

M. de Roon
Atalanta
Roma

Gelandang itu pindah dari Atalanta ke Roma asuhan Gasperini

Atalanta mengucapkan selamat tinggal kepada Marten De Roon, yang pindah ke Roma: "Atalanta BC mengumumkan telah melepas secara permanen hak atas jasa olahraga Marten de Roon kepada AS Roma.


Gelandang Belanda berusia 35 tahun itu meninggalkan Atalanta setelah 445 kali mengenakan seragam Inter, mengiringi tim dalam pertumbuhannya hingga ke level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa, dengan pencapaian target-target yang akan selamanya tercatat dalam sejarah klub.


Keluarga Percassi, keluarga Pagliuca, dan seluruh klub Inter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Marten atas kontribusinya yang luar biasa, atas komitmen dan dedikasi yang ditunjukkannya dalam beberapa tahun ini, seraya mendoakan yang terbaik untuk masa depannya".

  • Dalam wawancara di podcast Alessandro Cattelan, 'Supernova', pada Juni lalu, De Roon berbicara seperti ini soal hubungannya dengan suporter Roma: "Saya agak berhenti memposting di media sosial, saya sedikit lebih serius, mungkin juga karena usia. Lalu kalau saya ingin menjadi pelatih, mereka mungkin akan mengungkit sesuatu dan bilang, 'Tidak, tapi kamu sudah menghina kami!' Mereka menyimpan semuanya! Contohnya dengan Roma saya pernah membuat beberapa lelucon, juga dengan Mourinho. Menurut saya, di Roma saya bisa dibunuh (tertawa, red.). Tapi saya sayang Roma, kami pergi ke sana setiap tahun selama beberapa hari, itu hampir menjadi kota favorit kami, makanannya luar biasa. Namun sekarang kalau sekali saja Anda salah, Anda hancur seumur hidup," tulis La Gazzetta dello Sport.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bologna crest
Bologna
BOL