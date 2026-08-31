Atalanta mengucapkan selamat tinggal kepada Marten De Roon, yang pindah ke Roma: "Atalanta BC mengumumkan telah melepas secara permanen hak atas jasa olahraga Marten de Roon kepada AS Roma.





Gelandang Belanda berusia 35 tahun itu meninggalkan Atalanta setelah 445 kali mengenakan seragam Inter, mengiringi tim dalam pertumbuhannya hingga ke level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa, dengan pencapaian target-target yang akan selamanya tercatat dalam sejarah klub.





Keluarga Percassi, keluarga Pagliuca, dan seluruh klub Inter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Marten atas kontribusinya yang luar biasa, atas komitmen dan dedikasi yang ditunjukkannya dalam beberapa tahun ini, seraya mendoakan yang terbaik untuk masa depannya".