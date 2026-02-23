Ryan Reynolds dan Rob Mac dikritik karena komentar mereka yang 'sangat naif' tentang manajer Wrexham, Phil Parkinson

Wrexham terus berinvestasi besar-besaran dalam upaya mengejar mimpi promosi ke Premier League, dan telah tampil impresif di Championship - divisi yang terkenal sangat kompetitif dan dipenuhi oleh mantan tim-tim papan atas.

Goodman menambahkan tentang masa kini dan masa depan Wrexham, dengan Parkinson masih menjadi bagian penting dari proyek ini: “Anda harus ingat dari mana dia membawa mereka. Dari National League ke kampanye play-off di Championship akan melampaui impian terliar siapa pun di Wrexham – bahkan pemiliknya, bahkan Phil Parkinson sendiri. Saya cukup yakin akan hal itu. Saya kira mereka akan merasa bahwa konsolidasi adalah hal yang realistis.

“Mereka harus merombak tim musim lalu karena lonjakan dari League One ke Championship sangat besar dalam hal kualitas, celah yang baru-baru ini berhasil diatasi dengan baik oleh Ipswich dalam hal kesuksesan berkelanjutan dari menang di League One hingga promosi ke Premier League.

“Pada akhirnya, mereka memiliki ambisi, dan meskipun mereka sekarang adalah klub sepak bola yang kaya, berkat investasi dari pemilik dan kesuksesan dokumenter, mereka sekarang berada di kolam ikan besar, bukan hanya ikan besar. Saya berbicara tentang Premier League dan Championship, karena hanya ada lima tim di Championship yang belum pernah bermain di Premier League, dan Wrexham adalah salah satunya. Sembilan belas tim di Championship sudah pernah ke ‘tanah terjanji’ Premier League.

“Jadi, ini tidak mudah dalam hal melampaui batas – semuanya tentang hasil. Jika Parkinson adalah orang yang membawa Wrexham ke Premier League dan kemudian mereka kesulitan, seperti yang diharapkan, apakah itu berarti klub telah melampaui batasnya? Itu masih harus dilihat.

“Tapi saya kira akan ada semacam pengakuan – tribun yang dinamai menurut namanya atau patung di luar – apa pun yang terjadi ke depannya, karena apa yang dia lakukan untuk klub sepak bola ini benar-benar luar biasa.”