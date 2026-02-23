Getty/GOAL
Ryan Reynolds dan Rob Mac dikritik karena komentar mereka yang 'sangat naif' tentang manajer Wrexham, Phil Parkinson
Parkinson menjanjikan 'pekerjaan seumur hidup' di Wrexham.
Itulah tujuan akhir bagi Wrexham, yang mengalami kenaikan pesat berkat akuisisi besar-besaran pada 2021. Tiga promosi berturut-turut telah membawa tim ini dari National League ke Championship, di mana Parkinson kini memimpin timnya untuk bersaing memperebutkan slot playoff.
Mac baru-baru ini mengatakan kepada The Athletic tentang mengapa pergantian pelatih di bangku cadangan tidak pernah dipertimbangkan: “Dia [Parkinson] berkata kepada saya sejak awal percakapan kami, ‘Satu hal yang saya tahu pasti adalah suatu hari Anda akan memecat saya’. Saya berkata, ‘Benarkah?’. Dia berkata setiap manajer sepak bola tahu pada suatu saat dia akan dipecat. Saya berkata, ‘Oke, itu adil, dan saya mengerti itu bagian dari pekerjaan’.
“Tapi, Ryan dan saya sering berbicara, dan saya tidak melihat skenario di mana Phil Parkinson dipecat. Itu tidak masuk akal. Dia adalah arsitek, pencipta dari semua ini. Dari sudut pandang kami, dia memiliki pekerjaan seumur hidup. Kecuali dia menemukan pekerjaan lain yang ingin dia lakukan, dia adalah pelatih kami. Dia adalah manajer kami. Dia adalah orang kami. Saya tahu itu terdengar konyol dan mungkin tidak bertanggung jawab untuk diucapkan secara terbuka, tapi kenyataannya itulah yang kami rasakan. Dan kami selalu jujur sepenuhnya.”
Apakah Wrexham akan menunjuk Parkinson ke posisi direktur?
Reynolds telah mengulang pernyataan rekan ketua dewan lainnya, dengan dewan Wrexham sepenuhnya mendukung Parkinson yang berusia 58 tahun. Ketika ditanya apakah pendekatan yang tepat sedang diambil, mengingat setiap manajer berada di bawah tekanan untuk menghasilkan hasil, mantan pemain EFL yang kini menjadi analis, Don Goodman, mengatakan kepada Grosvenor Casinos: “Mungkin sedikit naif, tapi ada bagian dari saya yang bertanya-tanya apakah dia maksudnya sebagai direktur sepak bola, di dewan, atau sebagai duta besar. Semua itu termasuk dalam ‘pekerjaan seumur hidup’, bukan? Saya tidak yakin itu telah ditetapkan. Jika dia hanya berbicara tentang mengelola tim, maka itu komentar yang sangat naif.
“Jika hasilnya negatif dan terlihat bahwa Phil Parkinson telah membawa mereka sejauh yang dia bisa, saya pikir Parkinson sendiri mungkin mengharapkan untuk diganti. Tapi saya pikir Ryan Reynolds mungkin sedang menikmati momentum yang mereka miliki saat ini.
“Saya pikir Phil Parkinson telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk membawa Wrexham ke dalam persaingan playoff. Saya akan mengatakan bahwa konsolidasi di tengah klasemen seharusnya menjadi ambisi mereka pada bulan Agustus. Tapi cara liga berjalan, mereka benar-benar berada di tengah persaingan.
“Saya pikir Ryan Reynolds mungkin merasa sangat bersemangat saat ini sehingga antusiasmenya telah membawanya ke jalan itu tentang Phil Parkinson memiliki pekerjaan seumur hidup. Ini hanya sepak bola, jika hasilnya menjadi buruk musim depan dan mereka terjebak dalam pertarungan degradasi, maka tidak ada yang akan terkejut jika Phil Parkinson diminta untuk pindah ke atas atau menemukan peran di belakang layar, bahkan Phil Parkinson sendiri! Lagi pula, ini adalah bisnis yang berbasis hasil.”
Pemilik bersama Hollywood terus berinvestasi secara besar-besaran.
Wrexham terus berinvestasi besar-besaran dalam upaya mengejar mimpi promosi ke Premier League, dan telah tampil impresif di Championship - divisi yang terkenal sangat kompetitif dan dipenuhi oleh mantan tim-tim papan atas.
Goodman menambahkan tentang masa kini dan masa depan Wrexham, dengan Parkinson masih menjadi bagian penting dari proyek ini: “Anda harus ingat dari mana dia membawa mereka. Dari National League ke kampanye play-off di Championship akan melampaui impian terliar siapa pun di Wrexham – bahkan pemiliknya, bahkan Phil Parkinson sendiri. Saya cukup yakin akan hal itu. Saya kira mereka akan merasa bahwa konsolidasi adalah hal yang realistis.
“Mereka harus merombak tim musim lalu karena lonjakan dari League One ke Championship sangat besar dalam hal kualitas, celah yang baru-baru ini berhasil diatasi dengan baik oleh Ipswich dalam hal kesuksesan berkelanjutan dari menang di League One hingga promosi ke Premier League.
“Pada akhirnya, mereka memiliki ambisi, dan meskipun mereka sekarang adalah klub sepak bola yang kaya, berkat investasi dari pemilik dan kesuksesan dokumenter, mereka sekarang berada di kolam ikan besar, bukan hanya ikan besar. Saya berbicara tentang Premier League dan Championship, karena hanya ada lima tim di Championship yang belum pernah bermain di Premier League, dan Wrexham adalah salah satunya. Sembilan belas tim di Championship sudah pernah ke ‘tanah terjanji’ Premier League.
“Jadi, ini tidak mudah dalam hal melampaui batas – semuanya tentang hasil. Jika Parkinson adalah orang yang membawa Wrexham ke Premier League dan kemudian mereka kesulitan, seperti yang diharapkan, apakah itu berarti klub telah melampaui batasnya? Itu masih harus dilihat.
“Tapi saya kira akan ada semacam pengakuan – tribun yang dinamai menurut namanya atau patung di luar – apa pun yang terjadi ke depannya, karena apa yang dia lakukan untuk klub sepak bola ini benar-benar luar biasa.”
Upaya promosi Liga Premier: Wrexham kembali berjuang untuk promosi
Wrexham hanya menelan dua kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan berhasil meraih kemenangan dramatis 5-3 atas Ipswich, yang juga menjadi pesaing promosi, dalam pertandingan terakhir mereka. Mereka saat ini menempati posisi keenam di klasemen Championship, namun hanya unggul empat poin dari Queens Park Rangers yang berada di peringkat ke-13.
