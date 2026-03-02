Getty Images Sport
Ryan Gravenberch perlu 'meningkatkan permainannya' seperti yang dijelaskan Julian Nagelsmann, bahwa kelemahan dalam '20 menit terakhir' menghalangi bintang Liverpool untuk sukses di Bayern Munich
Perjuangan untuk beradaptasi dengan peran pengganti
Gravenberch bergabung dengan Bayern Munich pada tahun 2022 dengan harapan tinggi setelah penampilan gemilangnya di Ajax. Namun, pemain internasional Belanda muda ini lebih sering duduk di bangku cadangan selama satu musimnya di Bavaria. Pelatih tim nasional Jerman saat ini, Julian Nagelsmann, baru-baru ini menjelaskan tentang transisi sulit yang dialami gelandang tersebut, menjelaskan tantangan psikologis yang besar dalam berpindah dari status pemain bintang menjadi opsi cadangan. Tuntutan taktis bermain untuk klub Eropa papan atas membutuhkan tingkat pengorbanan yang tidak semua pemain siap untuk terima secara instan.
Dalam wawancara mendalam dengan Kicker, Nagelsmann menekankan betapa sulitnya mengelola talenta-talenta berpengalaman yang kehilangan posisi starter mereka. "Anda harus sangat memperhatikan bagaimana seorang pemain menangani posisinya sebagai pemain ke-15 atau ke-16 dalam skuad kami," kata Nagelsmann. Dia menambahkan: "Meskipun dia dianggap sebagai pemain top-enam di klubnya, seseorang yang selalu bermain. Apakah seorang pemain yang menjadi starter reguler di klubnya dapat berkembang ke peran seperti itu di klub kami, atau tidak?"
Hierarki di Bayern Munich
Meskipun Gravenberch memiliki kemampuan teknis yang tak terbantahkan, menggantikan hierarki yang sudah mapan di Allianz Arena terbukti menjadi tugas yang mustahil. Lini tengah dikuasai dengan kokoh oleh duet gelandang berpengalaman Leon Goretzka dan Joshua Kimmich, meninggalkan sedikit ruang bagi pemain baru untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten. Selain itu, kemunculan prospek muda Aleksandar Pavlović menambah persaingan di lini tengah yang sudah padat, sehingga sangat membatasi peluang pemain Belanda itu untuk bersinar sejak awal.
Nagelsmann jelas tentang realitas situasi dan ekspektasi spesifik yang ditempatkan pada gelandang muda tersebut. "Ryan Gravenberch adalah pemain kelas atas, dia sudah begitu di Bayern, tetapi situasinya sangat rumit baginya setelah transfernya dari Ajax," jelas mantan pelatih Bayern kepada Kicker. "Leon Goretzka dan Joshua Kimmich berada di atasnya dalam hierarki tim, dan saya juga telah mempromosikan Aleksandar Pavlović. Tugas Ryan adalah meningkatkan permainannya dalam 20 menit terakhir."
Membutuhkan ritme yang konsisten daripada dampak di akhir pertandingan.
Alasan utama ketidakcocokan antara Gravenberch dan sistem taktik Bayern Munich secara mendasar terletak pada gaya bermainnya. Nagelsmann menyadari bahwa gelandang tersebut tidak cocok menjadi pemain pengganti yang efektif dalam situasi kacau di akhir pertandingan. Meskipun beberapa pemain dapat dengan mudah menyuntikkan energi atau memperkuat pertahanan dalam penampilan singkat, Gravenberch membutuhkan waktu bermain penuh untuk membangun momentumnya dan secara signifikan mempengaruhi tempo pertandingan.
Dengan rata-rata hanya 28 menit per pertandingan dalam 33 penampilannya di Jerman, jendela kesempatan yang singkat itu simply tidak cukup. Nagelsmann menjelaskan ketidakcocokan ini, mengatakan, "Ryan adalah pemain yang membutuhkan ritme konsisten sepanjang pertandingan." Ia membandingkannya dengan profil pemain pengganti ideal, menambahkan: "Ada juga pemain yang bisa dimasukkan selama 20 menit, baik untuk mempertahankan hasil atau mencetak gol dengan putus asa. Mereka bisa memberikan segalanya dan meninggalkan semuanya di lapangan dalam 20 menit itu."
Menemukan kesuksesan total dan ritme di Liverpool
Bab yang sulit di Jerman akhirnya mendorong Gravenberch untuk mencari peluang baru, yang berujung pada transfer suksesnya ke Liverpool. Meninggalkan bangku cadangan Allianz Arena, pemain Belanda ini telah mengalami transformasi luar biasa di Anfield. Awalnya di bawah asuhan Jurgen Klopp dan kini berkembang pesat di bawah Arne Slot, ia berhasil mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama yang sangat ia idamkan. Liverpool memberikan lingkungan dan kebebasan taktis yang tepat, memungkinkan permainannya berkembang tanpa tekanan sebagai spesialis akhir pertandingan.
Dengan menjadi bagian penting dalam susunan pemain utama The Reds, Gravenberch telah membuktikan bahwa ia benar-benar layak berada di antara gelandang-gelandang elit Eropa ketika diberikan ritme yang konsisten. Sementara itu, Nagelsmann menggunakan pengalaman ini untuk membentuk skuad Jerman saat ini menjelang Piala Dunia mendatang. Seperti yang ia katakan kepada Kicker, "Pada akhirnya, setiap pemain harus membuat komitmen yang sejati... dan mengutamakan tim. Saya tahu dari pengalaman bahwa tidak semua orang bisa melakukannya."
