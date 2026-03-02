Ryan Gravenberch perlu 'meningkatkan permainannya' seperti yang dijelaskan Julian Nagelsmann, bahwa kelemahan dalam '20 menit terakhir' menghalangi bintang Liverpool untuk sukses di Bayern Munich

Gravenberch bergabung dengan Bayern Munich pada tahun 2022 dengan harapan tinggi setelah penampilan gemilangnya di Ajax. Namun, pemain internasional Belanda muda ini lebih sering duduk di bangku cadangan selama satu musimnya di Bavaria. Pelatih tim nasional Jerman saat ini, Julian Nagelsmann, baru-baru ini menjelaskan tentang transisi sulit yang dialami gelandang tersebut, menjelaskan tantangan psikologis yang besar dalam berpindah dari status pemain bintang menjadi opsi cadangan. Tuntutan taktis bermain untuk klub Eropa papan atas membutuhkan tingkat pengorbanan yang tidak semua pemain siap untuk terima secara instan.

Dalam wawancara mendalam dengan Kicker, Nagelsmann menekankan betapa sulitnya mengelola talenta-talenta berpengalaman yang kehilangan posisi starter mereka. "Anda harus sangat memperhatikan bagaimana seorang pemain menangani posisinya sebagai pemain ke-15 atau ke-16 dalam skuad kami," kata Nagelsmann. Dia menambahkan: "Meskipun dia dianggap sebagai pemain top-enam di klubnya, seseorang yang selalu bermain. Apakah seorang pemain yang menjadi starter reguler di klubnya dapat berkembang ke peran seperti itu di klub kami, atau tidak?"