Kosta Runjaic, pelatih Udinese, berbicara dalam konferensi pers jelang laga Udinese, salah satu pertandingan penutup pada Senin di pekan keempat Serie A: "Melawan Inter dibutuhkan penampilan yang sangat bagus. Mereka adalah tim terbaik di Serie A, pada musim panas mereka memperkuat diri, mereka punya grup yang sudah bermain bersama selama bertahun-tahun, dengan gaya yang mudah dikenali terlepas dari siapa pelatihnya. Chivu melanjutkan prinsip-prinsip permainan yang sudah ada dan membawa energi yang lebih besar lagi. Di Madrid, melawan tim selevel Real, Inter mendominasi dalam beberapa fase pertandingan, jadi kami tahu apa yang menanti kami dan bahwa kami harus melakukan banyak hal, juga siap menderita. Kami memiliki beberapa pemain yang cedera tetapi kami tidak suka mengeluh, kami akan berusaha mendapatkan yang terbaik semaksimal mungkin dari pertandingan ini. Pertandingan dimulai dari 0-0 dan kami akan berusaha memainkan laga yang bagus, lalu kita lihat seperti apa hasilnya nanti".
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Runjaic: "Di Madrid, Inter mendominasi. Kami punya banyak pemain cedera, tetapi kami tidak mengeluh"
Tentang pemain yang dipanggil dan cedera: "Chakvetadze kini rutin berlatih bersama tim, cederanya sudah pulih dan dia siap bermain - lapor Sportmediaset -. Besok kami akan melihat bagaimana perkembangan pertandingan, kami sudah memperkirakan beberapa skenario tetapi rencananya adalah memberinya beberapa menit bermain. Jovanovic baru saja datang, belum banyak menjalani sesi latihan bersama kami, tetapi jika dibutuhkan dia siap bermain. Zanoli dan Zaniolo tidak akan ada melawan Inter, tetapi saya optimistis bisa memainkan mereka saat menghadapi Cagliari. Para pemain cedera lainnya, jika semuanya berjalan sebagaimana mestinya, akan kembali tersedia setelah jeda internasional."
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