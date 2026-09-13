Runjaic: "Di Madrid, Inter mendominasi. Kami punya banyak pemain cedera, tetapi kami tidak mengeluh"

Kosta Runjaic, pelatih Udinese, berbicara dalam konferensi pers jelang laga Udinese, salah satu pertandingan penutup pada Senin di pekan keempat Serie A: "Melawan Inter dibutuhkan penampilan yang sangat bagus. Mereka adalah tim terbaik di Serie A, pada musim panas mereka memperkuat diri, mereka punya grup yang sudah bermain bersama selama bertahun-tahun, dengan gaya yang mudah dikenali terlepas dari siapa pelatihnya. Chivu melanjutkan prinsip-prinsip permainan yang sudah ada dan membawa energi yang lebih besar lagi. Di Madrid, melawan tim selevel Real, Inter mendominasi dalam beberapa fase pertandingan, jadi kami tahu apa yang menanti kami dan bahwa kami harus melakukan banyak hal, juga siap menderita. Kami memiliki beberapa pemain yang cedera tetapi kami tidak suka mengeluh, kami akan berusaha mendapatkan yang terbaik semaksimal mungkin dari pertandingan ini. Pertandingan dimulai dari 0-0 dan kami akan berusaha memainkan laga yang bagus, lalu kita lihat seperti apa hasilnya nanti".