Menurut informasi dari pakar transfer Gianluca Di Marzio, klub juara terbanyak Jerman tersebut telah menghubungi Juventus Turin untuk menanyakan kemungkinan transfer Gleison Bremer.
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Rumor transfer kembali mencuat: FC Bayern dikabarkan telah menghubungi Juventus
Menurut laporan tersebut, pihak FCB telah menghubungi langsung petinggi Juventus dan meminta informasi mengenai kelayakan prinsipil serta kerangka keuangan.
Belum jelas bagaimana sikap pemain Brasil berusia 29 tahun itu sendiri terhadap kemungkinan transfer tersebut. Menurut laporan tersebut, ia cenderung enggan pindah klub dan lebih memilih untuk tetap bertahan di Serie A bersama "La Vecchia Signora".
Di sana, ia merupakan bagian tak tergantikan dari skuad inti, namun di musim lalu, Juve gagal lolos ke Liga Champions. Rumor mengenai ketertarikan klub asal Munich terhadap Bremer telah beredar secara berkala dalam beberapa tahun terakhir.
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Apakah Min-Jae Kim dan Hiroki Ito akan hengkang dari FC Bayern?
Transfer tersebut kemungkinan besar hanya akan terwujud jika ada perkembangan baru di lini pertahanan tengah FC Bayern. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar spekulasi mengenai kemungkinan hengkangnya Min-Jae Kim dan Hiroki Ito. Keduanya dikabarkan akan meninggalkan klub jika ada tawaran yang sesuai.
Kabarnya, klub meminta setidaknya 30 juta euro untuk pemain asal Korea Selatan tersebut, sedangkan Ito diperkirakan bisa hengkang dengan harga 20 juta euro. Rumor kepindahan terutama beredar seputar Kim, di mana beberapa klub Italia dilaporkan tertarik padanya.
Selain Bremer, Yann Bisseck dari Inter Milan juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat di FCB. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Bayern telah membuka pintu untuk transfer tersebut, dan sang pemain sendiri juga tampaknya tertarik untuk pindah ke Säbener Straße.
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