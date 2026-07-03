Rumor transfer kembali mencuat: FC Bayern dikabarkan telah menghubungi Juventus

Menurut laporan tersebut, pihak FCB telah menghubungi langsung petinggi Juventus dan meminta informasi mengenai kelayakan prinsipil serta kerangka keuangan.

Belum jelas bagaimana sikap pemain Brasil berusia 29 tahun itu sendiri terhadap kemungkinan transfer tersebut. Menurut laporan tersebut, ia cenderung enggan pindah klub dan lebih memilih untuk tetap bertahan di Serie A bersama "La Vecchia Signora".

Di sana, ia merupakan bagian tak tergantikan dari skuad inti, namun di musim lalu, Juve gagal lolos ke Liga Champions. Rumor mengenai ketertarikan klub asal Munich terhadap Bremer telah beredar secara berkala dalam beberapa tahun terakhir.