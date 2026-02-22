Getty Images Sport
Ruben Loftus-Cheek akan menjalani operasi setelah mengalami cedera parah dalam pertandingan AC Milan melawan Parma
Loftus-Cheek mengalami cedera parah.
Loftus-Cheek melompat untuk melakukan sundulan pada awal pertandingan Serie A terbaru Milan, dan ditabrak oleh kiper Parma, Edoardo Corvi. Kiper tersebut mencoba menendang bola menjauh, tetapi malah mengenai rahang gelandang tersebut, dan dia kemudian dibawa keluar lapangan dengan tandu. Gelandang yang pernah bermain untuk Chelsea dan Crystal Palace ini tidak pingsan, tetapi ia kehilangan beberapa giginya. Menurut laporan Sky Italy, ia mengalami patah tulang alveolar, bagian tengkorak yang menahan giginya.
Akibatnya, Loftus-Cheek akan menjalani operasi dan kemungkinan absen selama beberapa bulan, yang hampir pasti mengakhiri harapannya untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini.
Performa Loftus-Cheek
Gelandang Inggris, yang telah mengumpulkan 11 caps untuk negaranya, telah tampil dalam 27 pertandingan untuk Milan di semua kompetisi musim ini. Selama periode tersebut, ia telah mencetak tiga gol dan memberikan satu assist, namun kini ia harus menghadapi masa pemulihan yang panjang.
Dilaporkan pada Oktober bahwa Milan telah mengadakan pembicaraan dengan Loftus-Cheek mengenai kontrak baru. Fisik, kemampuan teknis, dan kemampuannya untuk melakukan serangan terlambat ke area penalti telah membuatnya menjadi pemain kunci bagi Rossoneri. Performa klub yang impresif ini membuatnya dipanggil kembali ke tim nasional Inggris setelah absen lama. Meskipun Milan dan pelatih kepala Massimiliano Allegri ingin memastikan masa depannya, mereka dilaporkan akan menunggu hingga akhir musim untuk membuka pembicaraan resmi, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi penampilannya dan kondisi fisiknya sepanjang musim.
Pemanggilan kembali Loftus-Cheek ke timnas Inggris
Gelandang tersebut dipuji sebagai "gelandang yang lengkap" oleh direktur olahraga Igli Tare pada bulan Juni. Ia mengatakan: "Bagaimana menggantikan Reijnders? Milan memiliki Loftus-Cheek, salah satu gelandang paling lengkap di Eropa, dia bisa menjadi kunci untuk musim ini. Tidak ada keraguan tentang kualitas pemain ini, tetapi kita harus berhati-hati dengan masalah cedera."
Pada September, Loftus-Cheek dipanggil oleh Thomas Tuchel ke skuad Inggris untuk pertama kalinya dalam enam tahun. Dia menjadi cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan 5-0 Inggris di kualifikasi Piala Dunia melawan Latvia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Milan akan menghadapi Cremonese selanjutnya. Mereka kemungkinan besar akan bermain tanpa Loftus-Cheek, dengan klub saat ini berada di posisi kedua di Serie A, 10 poin di belakang rival abadi mereka, Inter.
