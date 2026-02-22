Ruben Loftus-Cheek akan menjalani operasi setelah mengalami cedera parah dalam pertandingan AC Milan melawan Parma

Loftus-Cheek melompat untuk melakukan sundulan pada awal pertandingan Serie A terbaru Milan, dan ditabrak oleh kiper Parma, Edoardo Corvi. Kiper tersebut mencoba menendang bola menjauh, tetapi malah mengenai rahang gelandang tersebut, dan dia kemudian dibawa keluar lapangan dengan tandu. Gelandang yang pernah bermain untuk Chelsea dan Crystal Palace ini tidak pingsan, tetapi ia kehilangan beberapa giginya. Menurut laporan Sky Italy, ia mengalami patah tulang alveolar, bagian tengkorak yang menahan giginya.

Akibatnya, Loftus-Cheek akan menjalani operasi dan kemungkinan absen selama beberapa bulan, yang hampir pasti mengakhiri harapannya untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini.