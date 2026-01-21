Excelsior Rotterdam
Ruben Den Uil Yakin Miliano Jonathans Bisa Tambah Daya Dobrak Excelsior
Miliano Jonathans menjalani debut bersama Excelsior
Miliano Jonathans telah resmi berseragam Excelsior, dan sudah menjalani debutnya bersama klub Eredivisie Belanda itu pada akhir pekan kemarin melawan Telstar setelah satu hari mengikuti latihan bersama tim. Dia dimasukkan pada menit ke-74 untuk menggantikan Derensili Sanches Fernandes. Penyerang sayap timnas Indonesia tersebut didatangkan dari FC Utrecht dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Selain Jonathans, Excelsior juga memainkan Emil Hansson sebagai starter setelah di laga sebelumnya menjalani debut dari bangku cadangan.
Kehadiran sang pemain dinilai sesuai dengan kebutuhan tim
Walau hanya menyaksikan aksi Jonathans tidak lebih dari 17 menit, pelatih Ruben den Uil cukup puas dengan performa kedua pemain.
“Mereka membawa sesuatu yang ekstra, bisa mencetak gol, dan memberikan umpan silang. Hansson adalah pemain dengan performa yang sudah terbukti, dan juga memiliki pengalaman cukup. Kami tentu dapat memanfaatkannya,” kata Den Uil.
“Jonathans memiliki penampilan fantastis di Vitesse di KKD (Eerste Divisie), tetapi tidak banyak digunakan di FC Utrecht. Kami mencari pemain tipe ini untuk setidaknya memberikan pemain yang setara di sayap bersama Gyan de Regt dan Derensili Sanches Fernandes.”
Ingin memberikan kebahagiaan kepada fans Excelsior
Ketika diperkenalkan kepada publik, Jumat (16/1), Jonathans menyampaikan ambisinya bersama Excelsior. Dia berharap mendapatkan menit bermain lebih banyak dibandingkan ketika masih memperkuat Utrecht.
“Saya berharap dapat meningkatkan peluang bermain saya di sini, dan berkembang dengan baik. Itu yang terpenting bagi saya. Saya seorang pemain sayap dengan teknik yang bagus, saya memiliki keterampilan yang baik, dan juga dapat mencetak gol, atau memberikan umpan di depan gawang. Saya berharap para pendukung akan segera bersorak dari tribun,” tutur Jonathans.
Jonathans berharap menjadi starter melawan AZ
Excelsior memiliki agenda pertandingan pada pertengahan pekan ini dalam laga tunda pekan ke-16. Excelsior akan berkunjung ke Stadion AFAS untuk menghadapi AZ Alkmaar, (22/1) dini hari WIB. Pemain berusia 21 tahun ini berharap bisa tampil sebagai starter di pertandingan ini.
