Ruben Den Uil Yakin Miliano Jonathans Bisa Tambah Daya Dobrak Excelsior

Walau hanya menyaksikan aksi Jonathans tidak lebih dari 17 menit, pelatih Ruben den Uil cukup puas dengan performa kedua pemain.

“Mereka membawa sesuatu yang ekstra, bisa mencetak gol, dan memberikan umpan silang. Hansson adalah pemain dengan performa yang sudah terbukti, dan juga memiliki pengalaman cukup. Kami tentu dapat memanfaatkannya,” kata Den Uil.

“Jonathans memiliki penampilan fantastis di Vitesse di KKD (Eerste Divisie), tetapi tidak banyak digunakan di FC Utrecht. Kami mencari pemain tipe ini untuk setidaknya memberikan pemain yang setara di sayap bersama Gyan de Regt dan Derensili Sanches Fernandes.”