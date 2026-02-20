Getty/GOAL
Ruben Amorim terlihat menonton Carlos Alcaraz di kejuaraan tenis dalam penampilan publik langka setelah pemecatannya dari Manchester United
Mantan manajer Manchester United menikmati sinar matahari di Doha.
Amorim terlihat meninggalkan atmosfer kompetitif Liga Premier untuk duduk di pinggir lapangan di Doha, tampak santai saat menyaksikan aksi tenis kelas dunia di Kejuaraan Tenis Qatar Open pada Kamis. Pelatih asal Portugal itu terekam kamera televisi saat Carlos Alcaraz meraih kemenangan tiga set yang intens melawan Karen Khachanov. Berpakaian santai dengan jaket hitam, Amorim tampak jauh berbeda dari sosok yang penuh semangat yang sering mondar-mandir di area teknis Liga Premier Inggris selama masa jabatannya yang berlangsung 14 bulan.
Penampakan langka ini terjadi sekitar enam minggu setelah Amorim mencapai kesepakatan kompensasi senilai £12 juta dengan United. Keputusannya untuk mundur semakin pasti setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Leeds United, yang langsung disusul oleh kritik tajam terhadap hierarki klub, hasil yang pada akhirnya memaksa keputusan untuk memberhentikannya dari jabatannya.
Hidup setelah kuali panas Old Trafford
Kehadiran Amorim di Timur Tengah langsung menarik perhatian tim penyiaran, dengan komentator Sky Sports mengungkapkan kekagetan mereka atas penampilan mendadak tersebut. Rekaman Amorim yang menonton penampilan klinis Alcaraz mendapat respons positif di media sosial, di mana para penggemar mulai berspekulasi tentang langkah selanjutnya sang pelatih. Sementara beberapa pendukung hanya terkejut melihatnya, yang lain bercanda bertanya apakah kehadirannya di Doha menandakan peran masa depan di kawasan tersebut atau bahkan tim nasional Qatar.
Sementara pelatih menikmati waktu luangnya, United mengalami kebangkitan signifikan di bawah penggantinya, Michael Carrick. The Red Devils telah meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka - termasuk melawan Manchester City dan Arsenal, kontras yang mencolok dengan minggu-minggu terakhir era Amorim. Namun, pelatih asal Portugal itu tetap dihormati di ruang ganti yang ditinggalkannya.
Dukungan dari ruang ganti United
"Saya selalu sangat bersyukur atas segala yang dilakukan Ruben," kata penyerang Manchester United, Matheus Cunha, kepada DAZN saat mengenang dampak mantan manajernya. "Saya pikir sangat mudah, ketika keadaan berubah, untuk melihat masa lalu hanya sebagai masalah, tapi kenyataannya sebaliknya; dia adalah orang yang luar biasa.
"Banyak pemain baru datang karena dia, jadi saya pikir dia juga berperan besar dalam kesuksesan yang kita rasakan sekarang," lanjut Cunha, menyarankan bahwa fondasi yang dibangun oleh Amorim berkontribusi pada kebangkitan yang sedang dinikmati di Old Trafford di bawah staf kepelatihan baru.
Pelatih asal Portugal ini jarang menghabiskan banyak waktu di luar sepak bola sejak memulai karier manajerialnya di klub Portugal Casa Pia pada 2018, tetapi sifat kepergiannya dari Manchester memaksa dia untuk melakukan reset mental. Reputasinya tetap tinggi di kancah Eropa, dan meskipun mengalami kegagalan di Inggris, dia terus dikaitkan dengan beberapa lowongan pekerjaan bergengsi di seluruh benua.
Apakah kunjungannya ke Qatar murni untuk bersantai atau sebagai langkah awal untuk pembicaraan profesional masih belum jelas. Untuk saat ini, Amorim tampaknya puas menjadi penonton, memanfaatkan paket pesangonnya yang besar untuk menikmati periode refleksi jauh dari hiruk-pikuk media yang mengikuti manajemen sepak bola elit.
Cuti panjang sebelum bab berikutnya
Saat Alcaraz terus mengejar gelar di gurun, Amorim tampaknya puas untuk tetap berada di luar sorotan dan menikmati kehidupan tenang sebagai penggemar olahraga. Mantan manajer United ini diperkirakan akan melanjutkan cuti panjangnya hingga musim panas, memberi waktu bagi situasi di Premier League untuk mereda sebelum mempertimbangkan tawaran konkret untuk kembali ke bangku cadangan. Dengan jendela transfer yang semakin dekat, masa depan pelatih Portugal ini juga akan semakin jelas, baik di Eropa maupun benua lain.
