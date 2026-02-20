Ruben Amorim terlihat menonton Carlos Alcaraz di kejuaraan tenis dalam penampilan publik langka setelah pemecatannya dari Manchester United

"Saya selalu sangat bersyukur atas segala yang dilakukan Ruben," kata penyerang Manchester United, Matheus Cunha, kepada DAZN saat mengenang dampak mantan manajernya. "Saya pikir sangat mudah, ketika keadaan berubah, untuk melihat masa lalu hanya sebagai masalah, tapi kenyataannya sebaliknya; dia adalah orang yang luar biasa.

"Banyak pemain baru datang karena dia, jadi saya pikir dia juga berperan besar dalam kesuksesan yang kita rasakan sekarang," lanjut Cunha, menyarankan bahwa fondasi yang dibangun oleh Amorim berkontribusi pada kebangkitan yang sedang dinikmati di Old Trafford di bawah staf kepelatihan baru.

Pelatih asal Portugal ini jarang menghabiskan banyak waktu di luar sepak bola sejak memulai karier manajerialnya di klub Portugal Casa Pia pada 2018, tetapi sifat kepergiannya dari Manchester memaksa dia untuk melakukan reset mental. Reputasinya tetap tinggi di kancah Eropa, dan meskipun mengalami kegagalan di Inggris, dia terus dikaitkan dengan beberapa lowongan pekerjaan bergengsi di seluruh benua.

Apakah kunjungannya ke Qatar murni untuk bersantai atau sebagai langkah awal untuk pembicaraan profesional masih belum jelas. Untuk saat ini, Amorim tampaknya puas menjadi penonton, memanfaatkan paket pesangonnya yang besar untuk menikmati periode refleksi jauh dari hiruk-pikuk media yang mengikuti manajemen sepak bola elit.