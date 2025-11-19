Getty X GOAL
Ruben Amorim Minta Bantuan Eric Cantona, David Beckham & Empat Legenda Manchester United Untuk Dongkrak Moral Para Pemain
Amorim ingin legenda klub memotivasi para pemain muda
Amorim diberi dana untuk memulai pembangunan kembali skuad Setan Merah di bursa transfer musim panas, dan ia memperkuat lini serangnya dengan merekrut Benjamin Sesko, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Ia juga mengganti kiper Andre Onana yang performanya kurang memuaskan dengan Senne Lammens dari Royal Antwerp.
United memulai dengan lambat, tetapi memenangkan tiga pertandingan berturut-turut di bulan Oktober melawan Sunderland, Liverpool dan Brighton sebelum bermain imbang 2-2 dua kali melawan Nottingham Forest dan Tottenham.
Amorim ingin menjaga tim tetap berada di jalur yang tepat, dan akan mendatangkan legenda klub: Cantona, Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole, dan Dwight Yorke untuk bantuan tambahan.
"Kagum dengan para legenda"
The Sun melaporkan bahwa pelatih asal Portugal itu memiliki "kekaguman dan apresiasi yang mendalam" kepada keenam ikon United tersebut dan ingin mereka memberikan nasihat kepada anggota muda di skuadnya.
Laporan tersebut menambahkan: "Sepanjang kariernya, Ruben selalu senang ketika mantan pemain dan legenda klub tempat ia bermain berinteraksi dengan tim - berbagi pengetahuan, cerita, dan nasihat tentang arti mewakili klub. Berasal dari Benfica, ia memahami bagaimana rasanya tekanan yang sesungguhnya dan bagaimana memanfaatkannya untuk berkembang - sebagai seorang pria, pemain, dan sekarang sebagai pemimpin. Ia yakin interaksi ini dapat membantu para pemain memaksimalkan waktu mereka di United, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Cantona mengklaim Ratcliffe menolak bantuannya
Awal bulan ini, dalam pertunjukan panggungnya, An Evening with Eric The King Cantona, pria Prancis itu mengklaim bahwa ia sebelumnya menawarkan jasanya kepada United, tetapi ditolak oleh salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe. "Saya memiliki banyak hasrat dan proyek lain, tetapi saya pikir selama dua atau tiga tahun saya mungkin bisa mengesampingkannya dan mencoba memberikan sesuatu kepada klub ini, yang telah memberikan segalanya kepada saya," ujarnya. "Tapi [Ratcliffe] sepertinya tidak tertarik. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, jadi saya tidak merasa bersalah lagi. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Sir Alex Ferguson menciptakan gaya sepakbola menyerang yang indah, yang seharusnya digunakan oleh pemilik baru. Namun, mereka justru menghancurkannya."
United mencari gelandang baru
Setelah memperkuat lini serang tim, Amorim kini berencana menambah gelandang baru di bursa transfer Januari. Ia dikabarkan telah menyiapkan daftar enam pemain incarannya, termasuk nama-nama seperti Carlos Baleba, Adam Wharton dan Joao Gomes. Setan Merah selanjutnya akan menghadapi Everton di Old Trafford pada lanjutan Liga Primer, Selasa (25/11) dini hari WIB.
