Ruben Amorim Minta Bantuan Eric Cantona, David Beckham & Empat Legenda Manchester United Untuk Dongkrak Moral Para Pemain

Amorim diberi dana untuk memulai pembangunan kembali skuad Setan Merah di bursa transfer musim panas, dan ia memperkuat lini serangnya dengan merekrut Benjamin Sesko, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Ia juga mengganti kiper Andre Onana yang performanya kurang memuaskan dengan Senne Lammens dari Royal Antwerp.

United memulai dengan lambat, tetapi memenangkan tiga pertandingan berturut-turut di bulan Oktober melawan Sunderland, Liverpool dan Brighton sebelum bermain imbang 2-2 dua kali melawan Nottingham Forest dan Tottenham.

Amorim ingin menjaga tim tetap berada di jalur yang tepat, dan akan mendatangkan legenda klub: Cantona, Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole, dan Dwight Yorke untuk bantuan tambahan.