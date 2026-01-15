Getty Images
Ruben Amorim Kena Sindir! Bos Napoli Antonio Conte Sebut Eks Manajer Manchester United Gagal Tangani Rasmus Hojlund
Hojlund bergabung dengan Napoli setelah mengalami kesulitan di bawah asuhan Amorim di Man Utd
Pemain berusia 22 tahun itu menjalani musim pertama yang menjanjikan di United setelah direkrut oleh mantan bos Setan Merah Erik ten Hag, mencetak 16 gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi dan membantu mereka memenangkan Piala FA, tetapi setelah tahun kedua yang hanya menghasilkan sepuluh gol lagi dalam 52 pertandingan, Amorim memutuskan untuk mencoret pemain internasional Denmark itu dari pertimbangannya dan malah menargetkan Sesko, yang datang dari RB Leipzig.
Hojlund telah menunjukkan performa yang lebih baik di bawah asuhan Conte di Napoli, mencetak sembilan gol sejauh musim ini dan terlihat lebih seperti pemain yang meyakinkan United untuk mengeluarkan £64 juta setelah satu musimnya di Atalanta. Peningkatan itu telah diperhatikan oleh Conte, yang memuji striker muda tersebut dan juga memberikan sindiran halus kepada Amorim serta United, menunjukkan bahwa Hojlund telah mendapat manfaat dari bekerja di bawah sistem pelatihan yang lebih baik.
- Getty Images Sport
"Hojlund telah berkembang 'sangat banyak' sejak meninggalkan Man United"
Berbicara menjelang pertandingan Serie A Napoli melawan Parma, Conte mengatakan: "“Rasmus adalah pemain yang berkembang sangat pesat sejak pertama kali datang. Dia masih 22 tahun, kami melihat potensi besar dalam dirinya. Namun, para pemain muda seperti dia tentu membutuhkan pelatih yang mampu mengasah kemampuan mereka, mengajarkan cara bekerja untuk tim, memahami posisi, kapan harus mendekati bola dan kapan mencari ruang."
"Tugas kami adalah terus meningkatkan semua pemain dan membuat mereka lebih baik daripada saat pertama kali datang."
Amorim dipecat sementara Sesko masih kesulitan
Amorim jelas telah memutuskan bahwa ia sudah cukup melihat Hojlund pada akhir musim 2024/25 karena United langsung dikaitkan dengan striker baru di bursa jendela transfer musim panas. Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha didatangkan dari Brentford dan Wolverhampton Wanderers, sementara Sesko kemudian tiba sebagai pemain nomor 9 baru.
Gambar di Old Trafford kini jauh berbeda, dengan Amorim dipecat pada awal tahun 2026 setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds United, setelah itu ia juga mengkritik direktur sepakbola Jason Wilcox. Darren Fletcher memimpin dua pertandingan sebagai manajer sementara sebelum Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim hingga akhir musim.
Awal karier Sesko di United juga cukup sulit. Pemain internasional Slovenia, yang seperti Hojlund berusia 22 tahun, telah mencetak lima gol dalam 19 penampilan sejauh musim ini, meskipun tiga di antaranya dicetak dalam dua pertandingan terakhirnya berkat gol melawan Burnley dan Brighton.
- AFP
Hojlund menikmati kehidupannya di Serie A
Sebaliknya, Hojlund menikmati musim yang lebih produktif di depan gawang dan tampaknya telah menghilangkan sebagian kecemasan yang menghantuinya selama musim keduanya di United. Dengan sembilan gol sejauh ini, sang striker akan merasa lebih nyaman di Napoli, meskipun ia tahu masih dibutuhkan lebih banyak gol jika ia ingin memicu kewajiban bagi Partonopei untuk merekrutnya secara permanen.
Klub Italia itu perlu lolos ke Liga Champions agar transfer Hojlund otomatis terwujud, dan tim asuhan Conte terlibat dalam persaingan ketat untuk memperebutkan gelar Serie A dan tempat di zona Eropa musim depan. Inter dan AC Milan berada di posisi pertama dan kedua di liga utama Italia, sementara Juventus dan Roma juga tengah berpeluang besar untuk masuk empat besar.
Iklan