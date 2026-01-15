Ruben Amorim Kena Sindir! Bos Napoli Antonio Conte Sebut Eks Manajer Manchester United Gagal Tangani Rasmus Hojlund

Pemain berusia 22 tahun itu menjalani musim pertama yang menjanjikan di United setelah direkrut oleh mantan bos Setan Merah Erik ten Hag, mencetak 16 gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi dan membantu mereka memenangkan Piala FA, tetapi setelah tahun kedua yang hanya menghasilkan sepuluh gol lagi dalam 52 pertandingan, Amorim memutuskan untuk mencoret pemain internasional Denmark itu dari pertimbangannya dan malah menargetkan Sesko, yang datang dari RB Leipzig.

Hojlund telah menunjukkan performa yang lebih baik di bawah asuhan Conte di Napoli, mencetak sembilan gol sejauh musim ini dan terlihat lebih seperti pemain yang meyakinkan United untuk mengeluarkan £64 juta setelah satu musimnya di Atalanta. Peningkatan itu telah diperhatikan oleh Conte, yang memuji striker muda tersebut dan juga memberikan sindiran halus kepada Amorim serta United, menunjukkan bahwa Hojlund telah mendapat manfaat dari bekerja di bawah sistem pelatihan yang lebih baik.