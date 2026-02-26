Getty Images Sport
Ruben Amorim dipersiapkan untuk pekerjaan mengejutkan sebagai mantan manajer Manchester United yang merencanakan kembalinya ke dunia kerja
Kembalinya Amorim dengan cepat setelah pemecatan Man Utd
Setelah periode yang penuh gejolak di Premier League yang berakhir secara tiba-tiba, Amorim berpotensi kembali ke area teknis dengan cara yang sensasional. Masa jabatan pelatih asal Portugal itu di Manchester berakhir setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, di tengah laporan tentang keretakan komunikasi dengan hierarki Old Trafford. Meskipun karier impiannya di Inggris berakhir lebih awal, tampaknya reputasinya masih cukup tinggi untuk menarik minat salah satu klub raksasa tradisional Amerika Selatan. Vasco da Gama saat ini sedang mencari pemimpin baru untuk menstabilkan tim, dan nama besar seperti Amorim dianggap sebagai pilihan ideal untuk memimpin klub berbasis di Rio de Janeiro melalui periode sulit, menurut laporan di Brasil.
Vasco da Gama mengidentifikasi Amorim sebagai target.
Menurut VDG-Cast, Vasco da Gama telah memasukkan Amorim ke dalam daftar pendek mereka untuk menggantikan Diniz, yang dipecat pada Minggu setelah kekalahan 1-0 dari Fluminense. Klub raksasa Brasil ini saat ini sedang terpuruk di peringkat ke-17 klasemen, dengan hanya satu poin dari tiga pertandingan pertama mereka. Meskipun Artur Jorge, pelatih Al-Rayyan, dikabarkan menjadi prioritas utama, tantangan untuk membangkitkan kembali klub Brasil bersejarah ini dapat memberikan platform yang sempurna bagi mantan manajer Sporting CP untuk membangun kembali reputasinya di luar sorotan media Eropa. Bagi seorang pelatih yang sukses di Lisbon sebelum pindah ke Manchester, awal baru di Brasil mewakili pergeseran karier yang menarik saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Dampak dari kepergian dari Old Trafford
Kepergian Amorim dari United ditandai dengan perjuangan di lapangan dan ketegangan di luar lapangan. Pelatih kepala asal Portugal itu memimpin 63 pertandingan selama masa jabatannya yang berlangsung 14 bulan, dengan catatan 25 kemenangan, 15 imbang, dan 23 kekalahan. Namun, statistik tersebut hanya menceritakan setengah dari kisah, karena Amorim juga berselisih dengan pejabat klub setelah menyiratkan ketidakpuasannya terhadap apa yang terjadi di balik layar di Theatre of Dreams.
Pemecatan tersebut terjadi setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, yang membuat The Red Devils merosot di klasemen Premier League, hingga akhirnya memaksa dewan klub untuk bertindak. Michael Carrick kemudian ditunjuk sebagai pelatih kepala interim hingga akhir musim, dengan tugas menstabilkan skuad sementara hierarki klub mempertimbangkan opsi jangka panjang. Sementara itu, Amorim tampaknya siap untuk segera pindah, dengan kemungkinan melatih di Brasileirao menjadi prospek yang sangat nyata hanya beberapa minggu setelah pemecatannya.
Langkah-langkah selanjutnya Amorim setelah keluar dari Manchester United
Meskipun mengalami kesulitan di Inggris, rekam jejak Amorim sebelumnya tetap mengesankan bagi banyak pengamat di seluruh dunia. Sebelum pindah ke Premier League, Amorim juga pernah memimpin Sporting Lisbon dan Braga, memenangkan gelar Primeira Liga dan mengakhiri kekeringan gelar yang panjang bagi The Lions. Kesuksesan itu kemungkinan besar yang mendorong Vasco da Gama untuk mempertimbangkan dirinya saat mereka berusaha keluar dari zona degradasi di awal musim domestik mereka.
Jika ia menerima tawaran di Rio, Amorim akan mengikuti tren yang semakin berkembang di mana manajer Portugal meraih kesuksesan di Brasil, mengikuti jejak Jorge Jesus dan Abel Ferreira. Belum jelas apakah mantan manajer United siap kembali ke lingkungan bertekanan tinggi begitu cepat setelah kepergiannya dari Inggris. Namun, kesempatan untuk memimpin klub sekelas Vasco da Gama mungkin terlalu menggiurkan untuk ditolak saat ia merencanakan langkah selanjutnya dalam karier manajerialnya.
