Ruben Amorim dipersiapkan untuk pekerjaan mengejutkan sebagai mantan manajer Manchester United yang merencanakan kembalinya ke dunia kerja

Kepergian Amorim dari United ditandai dengan perjuangan di lapangan dan ketegangan di luar lapangan. Pelatih kepala asal Portugal itu memimpin 63 pertandingan selama masa jabatannya yang berlangsung 14 bulan, dengan catatan 25 kemenangan, 15 imbang, dan 23 kekalahan. Namun, statistik tersebut hanya menceritakan setengah dari kisah, karena Amorim juga berselisih dengan pejabat klub setelah menyiratkan ketidakpuasannya terhadap apa yang terjadi di balik layar di Theatre of Dreams.

Pemecatan tersebut terjadi setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, yang membuat The Red Devils merosot di klasemen Premier League, hingga akhirnya memaksa dewan klub untuk bertindak. Michael Carrick kemudian ditunjuk sebagai pelatih kepala interim hingga akhir musim, dengan tugas menstabilkan skuad sementara hierarki klub mempertimbangkan opsi jangka panjang. Sementara itu, Amorim tampaknya siap untuk segera pindah, dengan kemungkinan melatih di Brasileirao menjadi prospek yang sangat nyata hanya beberapa minggu setelah pemecatannya.