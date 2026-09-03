Dynamo Moscow membatalkan transfer penyerang Botafogo Matheus Martins dan winger Flamengo Gonzalo Plata setelah menolak kedua pemain itu dalam pemeriksaan medis mereka. Dua bintang tersebut sudah tiba di Rusia pada akhir pekan, berpose dengan syal klub di bandara sebelum pembalikan situasi yang mendadak.

Transfer Martins yang batal itu bernilai €7 juta di muka ditambah €1 juta dalam bentuk bonus. Transfer Plata sedianya akan membuat Flamengo menerima 60 juta real di muka bersama potensi tambahan sebesar 12 juta real.

Keputusan itu memicu kemarahan luas di Rio de Janeiro, dengan Botafogo dan Flamengo kini sama-sama berjanji akan menempuh jalur hukum terhadap klub Rusia tersebut.