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Roulette Rusia! Dynamo depak duo Brasil setelah drama tes medis yang aneh
Kesepakatan ganda Rusia batal terwujud
Dynamo Moscow membatalkan transfer penyerang Botafogo Matheus Martins dan winger Flamengo Gonzalo Plata setelah menolak kedua pemain itu dalam pemeriksaan medis mereka. Dua bintang tersebut sudah tiba di Rusia pada akhir pekan, berpose dengan syal klub di bandara sebelum pembalikan situasi yang mendadak.
Transfer Martins yang batal itu bernilai €7 juta di muka ditambah €1 juta dalam bentuk bonus. Transfer Plata sedianya akan membuat Flamengo menerima 60 juta real di muka bersama potensi tambahan sebesar 12 juta real.
Keputusan itu memicu kemarahan luas di Rio de Janeiro, dengan Botafogo dan Flamengo kini sama-sama berjanji akan menempuh jalur hukum terhadap klub Rusia tersebut.
- Fotoarena
Martins membalas klub Rusia
Menurut Globo, setelah kembali ke Botafogo, Martins mengaku benar-benar terkejut dengan hasil tes medisnya. Penyerang itu dengan tegas menolak klaim tersebut, sambil menyoroti kebugarannya yang konsisten untuk bermain di Brasil.
Pemain sayap itu menegaskan bahwa ia menyelesaikan seluruh tes fisik di Rusia tanpa kendala apa pun setelah mencatatkan 38 penampilan musim ini.
"Saya sepenuhnya tidak setuju dengan keputusan medis klub Rusia itu, yang kebetulan mengambil sikap yang sama terhadap pemain lain yang datang ke sini bersama saya," kata Martins. "Saya melanjutkan karier saya seperti yang selalu saya lakukan: dengan dedikasi dan selalu berusaha mencapai versi terbaik dari diri saya."
Dynamo membela pembatalan mendadak
Dynamo Moscow merilis pernyataan resmi yang menjelaskan keputusan mereka untuk membatalkan kedua transaksi tersebut. Klub menyatakan bahwa mereka bertindak sejalan dengan rencana strategis jangka panjang saat memutuskan untuk tidak menuntaskan transfer itu.
Menurut pernyataan Dynamo, kesepakatan itu dibatalkan karena "serangkaian alasan" setelah tercapainya kesepakatan antara klub-klub terkait.
"Sesuai dengan kesepahaman yang telah dibangun antara klub-klub Brasil dan Dynamo, Plata dan Martins akan kembali ke Brasil untuk bergabung lagi dengan tim masing-masing," konfirmasi klub Rusia tersebut.
- Getty Images Sport
Kembali ke sepakbola Brasil
Kedua pemain kini akan kembali ke Amerika Selatan untuk bergabung lagi dengan skuad masing-masing selama sisa musim domestik.
Martins akan kembali masuk ke dalam skuad Botafogo, sementara Plata bersiap melanjutkan tugas bersama tim utama Flamengo.
Setelah drama bursa transfer terselesaikan, Botafogo dan Flamengo akan fokus pada proses hukum mereka melawan Dynamo Moscow sambil mengembalikan kedua penyerang itu ke lapangan.
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