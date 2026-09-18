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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Ronaldo berusia 50 tahun: Inter merayakannya

Inter
Ronaldo
Serie A

Pemain Brasil itu membela Inter dari 1997 hingga 2002.

Inter merayakan Ronaldo, pada hari ulang tahunnya yang ke-50. Luís Nazário de Lima Ronaldo bermain dengan seragam Inter dari 1997 hingga 2002, dengan catatan 99 penampilan dan 59 gol, serta satu gelar Piala UEFA yang diraih pada musim 1997-98, lewat kemenangan 3-0 di final melawan Lazio di Paris.


Inter milik Massimo Moratti merekrut Ronaldo dari Barcelona pada 1997 dengan membayar klausul pelepasan sebesar 48 miliar lire, sebelum kemudian dijual pada musim panas 2002 ke Real Madrid seharga 45 juta euro.






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