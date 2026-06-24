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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ronaldinho membangkitkan impian: "Saya tidak sabar untuk berada di Ravenna"

Ronaldinho
Ravenna
Serie C

Mantan peraih Ballon d'Or itu angkat bicara setelah pengumuman dari klub asal Romagna tersebut

Ronaldinho, mantan peraih Ballon d'Or kelahiran 1980, angkat bicara setelah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Ravenna, dengan spekulasi tentang kembalinya ia ke lapangan pada usia 46 tahun di Serie C Italia. Berikut ini adalah kutipan-kutipan penting dari wawancara yang dimuat di Gazzetta dello Sport.


Langsung ke pertanyaan terpenting: mengapa Ravenna?

"Karena kami sangat bersahabat dan setelah bertahun-tahun, saya menemukan proyek yang luar biasa, yang saya yakini akan mencatat sejarah. Karena itu, ini adalah keputusan yang sederhana, lugas, dan mudah. Kesempatan ini muncul dan saya sangat senang telah mengambilnya."



  • Kapan kita bisa menyaksikan pertandingan pertama dengan Ronaldinho di lapangan? Mungkin sekitar bulan Agustus?

    "Saya tidak tahu, saya tidak tahu, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Yang pasti, saya tidak sabar untuk berada di Ravenna, mengenal kota dan lingkungannya dengan baik. Saya dan keluarga sangat bahagia, saya ingin keajaiban ini segera dimulai."


    Mari kita lihat lebih luas, tidak hanya soal sepak bola, tapi juga kehidupan. Apa yang ingin dilakukan Ronaldinho di usia 46 tahun?

    "Sungguh indah bisa menjalin persahabatan sepanjang perjalanan hidup ini, selama bertahun-tahun. Sekarang, alhamdulillah, saya mulai menuai sedikit hasil dari persahabatan-persahabatan indah ini, dari semua yang telah saya lakukan di dunia sepak bola dan musik."


    Apakah kita akan melihat Ronaldinho di lapangan saat berusia lima puluh tahun?

    “Kenapa tidak…”.

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