Ronaldinho membangkitkan impian: "Saya tidak sabar untuk berada di Ravenna"

Kapan kita bisa menyaksikan pertandingan pertama dengan Ronaldinho di lapangan? Mungkin sekitar bulan Agustus?

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Yang pasti, saya tidak sabar untuk berada di Ravenna, mengenal kota dan lingkungannya dengan baik. Saya dan keluarga sangat bahagia, saya ingin keajaiban ini segera dimulai."





Mari kita lihat lebih luas, tidak hanya soal sepak bola, tapi juga kehidupan. Apa yang ingin dilakukan Ronaldinho di usia 46 tahun?

"Sungguh indah bisa menjalin persahabatan sepanjang perjalanan hidup ini, selama bertahun-tahun. Sekarang, alhamdulillah, saya mulai menuai sedikit hasil dari persahabatan-persahabatan indah ini, dari semua yang telah saya lakukan di dunia sepak bola dan musik."



Apakah kita akan melihat Ronaldinho di lapangan saat berusia lima puluh tahun?

“Kenapa tidak…”.