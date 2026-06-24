Ronaldinho membangkitkan impian: "Saya tidak sabar untuk berada di Ravenna"

Ronaldinho, mantan peraih Ballon d'Or kelahiran 1980, angkat bicara setelah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Ravenna, dengan spekulasi tentang kembalinya ia ke lapangan pada usia 46 tahun di Serie C Italia. Berikut ini adalah kutipan-kutipan penting dari wawancara yang dimuat di Gazzetta dello Sport.
Langsung ke pertanyaan terpenting: mengapa Ravenna?
"Karena kami sangat bersahabat dan setelah bertahun-tahun, saya menemukan proyek yang luar biasa, yang saya yakini akan mencatat sejarah. Karena itu, ini adalah keputusan yang sederhana, lugas, dan mudah. Kesempatan ini muncul dan saya sangat senang telah mengambilnya."