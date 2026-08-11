Getty
Diterjemahkan oleh
Ronald Araujo sebut Virgil van Dijk sebagai 'panutan' setelah menuntaskan transfer ke Liverpool
Araujo bidik kemitraan dengan Van Dijk
Pemain 27 tahun itu tiba di Anfield dengan rekam jejak gemilang, setelah meraih tiga gelar La Liga selama waktunya di Barcelona, tempat ia baru-baru ini ditunjuk sebagai kapten klub. Salah satu prospek paling menarik dari kedatangan Araujo adalah potensi duet di lini belakang yang bisa ia bentuk bersama kapten Liverpool, Van Dijk. Bek asal Uruguay itu juga cepat menegaskan bahwa pemain Belanda tersebut sudah lama menjadi sosok yang ia kagumi dari kejauhan.
Berbicara kepada situs resmi klub, Araujo memberikan penilaian yang sangat positif terhadap rekan setim barunya itu, dengan mengatakan: "Kita semua tahu betapa hebatnya Virgil sebagai pemain. Dia adalah sosok panutan sejati bagi tim dan juga semacam teladan serta panutan bagi saya secara pribadi. Saya menantikan bisa bermain berdampingan dengannya dan menghabiskan waktu bersamanya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Saya antusias memiliki kesempatan itu dan menikmati proses belajar darinya, bermain bersamanya. Dengan kerja keras, saya pikir kami bisa meraih hal-hal baik bersama sebagai sebuah duet dan sebagai lini pertahanan."
- Getty
Menjalani transfer cepat ke Anfield
Bursa transfer sering bergerak sangat lambat, tetapi bagi Araujo, kepindahannya ke Merseyside menjadi pengalaman yang berlangsung begitu cepat. Bek itu mengungkapkan bahwa begitu minat dari Liverpool menjadi konkret, keputusannya dibuat seketika. Kesempatan bermain di bawah asuhan Iraola dan bergabung dengan institusi sebesar Liverpool terlalu bagus untuk ditolak, dan urusan logistik ditangani dengan kecepatan yang mengesankan oleh tim rekrutmen.
"Semuanya terjadi sangat, sangat cepat, sejujurnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Liverpool karena membuat proses itu berjalan begitu cepat, karena sudah menghubungi saya, dan atas ketertarikan mereka. Saya berbicara dengan direktur olahraga dan juga pelatih. Saya tidak ragu sedetik pun untuk datang ke sini. Ini klub besar, institusi besar, dan ini peluang besar bagi saya untuk menikmati sepak bola saya di sini. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan dan mulai menikmatinya," kata Araujo.
Merangkul Premier League dan Anfield
Atribut fisik Araujo, yaitu kecepatannya, dominasinya di udara, dan kekuatannya, tampak sangat cocok untuk tuntutan sepak bola Inggris. Setelah menghabiskan kariernya di La Liga, kini ia menikmati prospek untuk menguji dirinya di liga yang ia anggap sebagai yang paling kompetitif di dunia. Di luar tantangan teknis di lapangan, daya tarik atmosfer legendaris Anfield memainkan peran penting dalam keputusannya.
"Tidak diragukan lagi. Saya rasa atribut saya akan sangat cocok dengan liga ini. Saya pikir gaya bermain di liga Inggris seharusnya sempurna untuk kualitas saya sebagai pemain. Ini adalah liga tempat saya sudah lama ingin bermain. Liga ini sangat, sangat kompetitif dan beberapa orang bilang, dan kenapa tidak, ini adalah liga terbaik di dunia. Jadi, saya sangat antusias, saya penuh harapan, benar-benar ingin segera memulainya, tentu saja," catatnya.
- Getty Images Sport
Meneruskan warisan Uruguay
Araujo menjadi nama terbaru dalam deretan panjang pemain Uruguay yang membela Liverpool, mengikuti jejak legenda Luis Suarez dan penyerang saat ini Darwin Nunez. Araujo juga mengungkapkan bahwa ia menerima pesan penyemangat secara pribadi dari Suarez, yang tetap menjadi sosok yang dicintai di Anfield.
"Tentu saja, saat masih kecil saya biasa menyaksikan Luis bermain dalam begitu banyak laga fantastis untuk Liverpool. Kita semua tahu apa yang dia capai, sejarah yang dia torehkan di klub ini selama waktunya di sini. Baru beberapa menit lalu saya mendapat pesan semoga beruntung darinya yang mengatakan semoga sukses, Anda telah bergabung dengan klub yang hebat dan semoga yang terbaik untuk waktu Anda di sini. Tanpa sedikit pun keraguan, targetnya adalah memenangi trofi, memenangi berbagai gelar," pungkas Araujo.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami