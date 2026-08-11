Pemain 27 tahun itu tiba di Anfield dengan rekam jejak gemilang, setelah meraih tiga gelar La Liga selama waktunya di Barcelona, tempat ia baru-baru ini ditunjuk sebagai kapten klub. Salah satu prospek paling menarik dari kedatangan Araujo adalah potensi duet di lini belakang yang bisa ia bentuk bersama kapten Liverpool, Van Dijk. Bek asal Uruguay itu juga cepat menegaskan bahwa pemain Belanda tersebut sudah lama menjadi sosok yang ia kagumi dari kejauhan.

Berbicara kepada situs resmi klub, Araujo memberikan penilaian yang sangat positif terhadap rekan setim barunya itu, dengan mengatakan: "Kita semua tahu betapa hebatnya Virgil sebagai pemain. Dia adalah sosok panutan sejati bagi tim dan juga semacam teladan serta panutan bagi saya secara pribadi. Saya menantikan bisa bermain berdampingan dengannya dan menghabiskan waktu bersamanya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Saya antusias memiliki kesempatan itu dan menikmati proses belajar darinya, bermain bersamanya. Dengan kerja keras, saya pikir kami bisa meraih hal-hal baik bersama sebagai sebuah duet dan sebagai lini pertahanan."