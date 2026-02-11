Ronald Araujo memicu spekulasi transfer Julian Alvarez ke Barcelona setelah ia mengungkapkan kekagumannya terhadap striker Atletico Madrid yang hebat.

Araujo ditanya tentang pencarian striker Barcelona dan Alvarez khususnya. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Dia pemain hebat; bagi saya, dia salah satu striker terbaik di dunia. Kualitasnya jelas terlihat." Bek tersebut kemudian ditanya apakah dia berpikir Alvarez akan cocok untuk Barcelona dan menambahkan: "Pemain terbaik harus berada di klub terbaik, yaitu kami. Itu jelas. Tapi itu bukan tugas saya untuk melakukannya atau membuat keputusan itu."

Alvarez sebelumnya telah berbicara tentang spekulasi mengenai kepindahannya ke Paris Saint-Germain dan Barcelona, dan menegaskan bahwa dia tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Dia mengatakan kepada L'Equipe: "Apakah saya berencana bermain di Barcelona atau PSG? Jujur, saya tidak tahu. Saya melihat apa yang orang katakan di media sosial. Di Spanyol, orang banyak membicarakan saya dan Barcelona. Untuk saat ini, saya fokus pada Atletico dan kita akan mengevaluasi di akhir musim."