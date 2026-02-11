Getty
Ronald Araujo memicu spekulasi transfer Julian Alvarez ke Barcelona setelah ia mengungkapkan kekagumannya terhadap striker Atletico Madrid yang hebat.
Alvarez menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Alvarez menghadapi masa depan yang tidak pasti di tengah spekulasi yang terus berlanjut tentang kemungkinan pindah dari Atletico. Penyerang tersebut memiliki kontrak hingga 2030 dengan tim Diego Simeone, namun ia mengalami musim yang sulit dan belum mencetak gol di La Liga sejak awal November. Klub Premier League yang gemar berbelanja besar, Chelsea, dilaporkan telah mengadakan pembicaraan tentang Alvarez, sementara Arsenal juga dikaitkan dengan pemenang Piala Dunia tersebut. Barcelona juga dikabarkan mengagumi Alvarez dan telah memasukkannya ke dalam daftar pendek sebagai calon pengganti Lewandowski, bersama dengan bintang Juventus, Dusan Vlahovic.
- Getty Images
Araujo memuji Alvarez sebagai 'hebat'.
Araujo ditanya tentang pencarian striker Barcelona dan Alvarez khususnya. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Dia pemain hebat; bagi saya, dia salah satu striker terbaik di dunia. Kualitasnya jelas terlihat." Bek tersebut kemudian ditanya apakah dia berpikir Alvarez akan cocok untuk Barcelona dan menambahkan: "Pemain terbaik harus berada di klub terbaik, yaitu kami. Itu jelas. Tapi itu bukan tugas saya untuk melakukannya atau membuat keputusan itu."
Alvarez sebelumnya telah berbicara tentang spekulasi mengenai kepindahannya ke Paris Saint-Germain dan Barcelona, dan menegaskan bahwa dia tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Dia mengatakan kepada L'Equipe: "Apakah saya berencana bermain di Barcelona atau PSG? Jujur, saya tidak tahu. Saya melihat apa yang orang katakan di media sosial. Di Spanyol, orang banyak membicarakan saya dan Barcelona. Untuk saat ini, saya fokus pada Atletico dan kita akan mengevaluasi di akhir musim."
Deco membahas transfer Barcelona
Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah membocorkan rencananya untuk musim panas dan jenis penyerang yang akan menjadi target klub. Ia mengatakan kepada Sport: "Anda tidak perlu terlalu fokus pada penyerang tertentu karena tim ini sudah bagus. Kami memiliki Ferran [Torres] dan [Marcus] Rashford, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan. Jika kita berbicara tentang striker terbaik, striker '9' terbaik dalam sepuluh tahun terakhir, itu adalah Robert. Tidak ada yang seperti dia. Tidak mudah untuk pergi ke pasar dan mencari yang seperti Robert karena tim-tim lain bertaruh pada profil lain, mungkin Bayern memiliki profil striker yang lebih referensi. Mereka bertaruh pada striker dengan mobilitas lebih. Tidak ada yang memiliki kualitas dan angka-angka Robert. Barcelona harus mencari pemain dengan level teknis, kemampuan untuk berkolaborasi, dan mencari solusi."
Keraguan tetap ada mengenai apakah Barcelona akan mampu mengeluarkan dana besar musim panas ini karena masalah keuangan klub yang terus berlanjut, tetapi calon presiden Victor Font mengklaim bahwa perekrutan pemain bintang masih mungkin. Dia mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Jika semuanya dilakukan dengan benar, [Erling] Haaland atau Julian Alvarez masih mungkin."
- Getty Images Sport
Atletico vs Barcelona next
Alvarez akan berhadapan dengan Barcelona di babak semifinal Copa del Rey. Kedua tim akan bertanding di ibu kota Spanyol pada Kamis malam untuk leg pertama pertandingan ini. Araujo mengatakan dia menantikan pertandingan tersebut, menambahkan: "Kami dalam performa yang baik, kami dalam kondisi prima. Kami berlatih dengan sangat baik, kami tahu akan sulit menghadapi tim besar seperti Atlético Madrid, tapi kami siap untuk mencapai final. Saat kami melihat undian, kami tidak memiliki lawan yang diunggulkan. Siapa pun yang kami dapatkan. Kami memiliki tim yang hebat dan kami bisa menghadapi tantangan apa pun. Kami akhirnya mendapatkan tim besar seperti Atlético dan kami tahu ini akan sulit, tapi jika kami bermain dengan gaya sepak bola kami, kami mampu mencapai final."
Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Real Sociedad atau Athletic Club di final pada bulan April.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan