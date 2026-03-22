Sudah sekitar 52 hari Angeliño tidak turun ke lapangan; sebelum kembali bermain dalam laga Roma vs Lecce hari ini, 22 Maret, penampilannya yang terakhir terjadi pada akhir Januari di Liga Europa melawan Panathinaikos: hanya 2 menit, tidak lebih. Di musim yang sulit bagi pemain sayap asal Spanyol ini dalam hal konsistensi, harapannya adalah mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di sisa musim ini. Melawan Lecce, ia bermain sedikit lebih dari seperempat jam; penampilan terakhirnya sebagai starter adalah pada akhir September melawan Verona: setelah pertandingan itu, ia banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan dan menderita bronkitis selama beberapa bulan antara Oktober dan Desember.
Roma vs Lecce, Angeliño Kembali Bermain Setelah Lebih dari 50 Hari: Semangat Gasperini dan Sorakan Penonton di Stadion Olimpico
REAKSI ATAS KEMBALI NYA ANGELINO
Kembalinya Angeliño disambut dengan sorak-sorai meriah dari seluruh Stadion Olimpico, terutama sorakan paling keras datang dari tribun Monte Mario yang terletak di atas bangku cadangan. Bukan hanya itu, beberapa saat sebelum menggantikan Tsimikas, Gasperini dan Mancini—yang keluar di awal babak kedua namun tetap berada di bangku cadangan bersama rekan-rekannya—memberi semangat kepada mantan pemain Leipzig asal Spanyol itu; seperti dilaporkan oleh DAZN, keduanya menyemangatinya saat ia masuk ke lapangan: "Ayo, semangat ya!". Pemain asal Spanyol itu mendapat kartu kuning beberapa menit kemudian karena melakukan pelanggaran terhadap lawan, namun di akhir musim ia bisa menjadi "rekrutan" tambahan bagi Roma dalam upaya lolos ke Liga Champions.
BAGAIMANA ROMA BERUBAH DENGAN KEMBALI NYA ANGELINO
Tanpa Angeliño yang absen selama beberapa bulan, Gian Piero Gasperini terpaksa melepas pemain inti di sayap kiri tersebut dan harus mencari solusi alternatif untuk posisi itu. Setelah beberapa percobaan, sang pelatih menemukan keseimbangan dengan menempatkan Celik di sayap kanan dan memindahkan Wesley (yang diskors saat melawan Lecce, digantikan oleh Tsimikas) ke sisi lain lapangan, setelah pada beberapa pertandingan awal ia menempatkannya di posisi aslinya sebagai pemain sayap kanan. Kini dengan kembalinya Angeliño, hierarki tim bisa berubah lagi: masih harus dilihat apakah pemain Spanyol itu berhasil merebut kembali posisinya sebagai starter dalam formasi utama, dan jika ya, apakah yang akan kehilangan posisinya adalah Celik atau Wesley.