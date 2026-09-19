Laga yang paling dinantikan pada paruh awal Serie A 2026/2027 ini resmi akan dimulai pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma. Di lapangan akan saling berhadapan dua tim yang sejauh ini mendominasi kompetisi, dengan Roma-Inter yang berarti jauh lebih besar daripada sekadar duel langsung.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini dan duet Malen-Dybala memiliki pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan satu gol dan sudah mencetak 12 gol, tetapi yang terpenting mereka semakin menjadi tim ala Gasperini juga di atas lapangan. Inter asuhan Cristian Chivu, sang juara bertahan, telah bangkit setelah kekalahan dari Real Madrid dan menjadi tim dengan serangan terbaik di turnamen ini dengan 13 gol, meski masih ada beberapa kelemahan di lini belakang yang harus dibenahi.

Siapa pun yang menang akan menjalani jeda panjang dengan antusiasme, ringan langkah, dan ketenangan, sementara yang kalah harus bekerja untuk mengejar dan hidup dengan kritik serta keraguan.





ROMA-INTER

PENCETAK GOL: -







