Tony D'Amico, direktur olahraga baru Roma, langsung tancap gas untuk menentukan prioritas di kubu Giallorossi. Ia akan resmi mulai bertugas pada 1 Juli, namun sudah mulai bergerak untuk mengurus perpanjangan kontrak para pemain kunci Giallorossi. Selain masalah Dybala, ada juga masalah Gianluca Mancini yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan merupakan pemain yang tidak ingin dilepas oleh Gian Piero Gasperini.
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Roma, tawaran untuk perpanjangan kontrak Mancini telah ditingkatkan
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Roma ingin mencapai kesepakatan dengan Mancini. Bagi Gasperini, hal ini sangat penting, dan sang pemain sangat terikat dengan warna-warna Giallorossi, yang telah ia bela sejak 2019. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, manajemen Roma telah menaikkan tawaran untuk sang pemain, dan ada optimisme bahwa kesepakatan yang akan membuat sang pemain memperpanjang kontraknya dengan Roma akan segera tercapai.
MUSIM MANCINI
Ini merupakan musim yang sangat positif bagi Mancini, yang memberikan kontribusi besar bagi kembalinya Roma ke Liga Champions. Ia mencatatkan total 45 penampilan dan mencetak 5 gol, 4 di antaranya di liga, termasuk dua gol krusial dalam laga derby leg kedua melawan Lazio.