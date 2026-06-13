Roma, tawaran untuk perpanjangan kontrak Mancini telah ditingkatkan

Tony D'Amico, direktur olahraga baru Roma, langsung tancap gas untuk menentukan prioritas di kubu Giallorossi. Ia akan resmi mulai bertugas pada 1 Juli, namun sudah mulai bergerak untuk mengurus perpanjangan kontrak para pemain kunci Giallorossi. Selain masalah Dybala, ada juga masalah Gianluca Mancini yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan merupakan pemain yang tidak ingin dilepas oleh Gian Piero Gasperini.