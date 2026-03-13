Roma, Svilar, dan rumor transfer: "Masa depan adalah sekarang"

Mile Svilar, kiper Roma, di sela-sela pertandingan Liga Europa melawan Bologna (1-1 di Dall'Ara pada leg pertama babak 16 besar), berbicara kepada situs Serbia Meridiano Sport. "Masih terlalu dini untuk memikirkan kemenangan di Liga Europa, tapi ini adalah hasil yang positif," kata kiper asal Belgia yang dinaturalisasi menjadi warga Serbia, kelahiran 1999. "Kami akan bermain minggu depan untuk lolos ke babak berikutnya, dan kemudian kita lihat apa yang akan terjadi."