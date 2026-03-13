Mile Svilar, kiper Roma, di sela-sela pertandingan Liga Europa melawan Bologna (1-1 di Dall'Ara pada leg pertama babak 16 besar), berbicara kepada situs Serbia Meridiano Sport. "Masih terlalu dini untuk memikirkan kemenangan di Liga Europa, tapi ini adalah hasil yang positif," kata kiper asal Belgia yang dinaturalisasi menjadi warga Serbia, kelahiran 1999. "Kami akan bermain minggu depan untuk lolos ke babak berikutnya, dan kemudian kita lihat apa yang akan terjadi."
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Roma, Svilar, dan rumor transfer: "Masa depan adalah sekarang"
BERITA PASAR
Dalam wawancara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Italia oleh TMW, Svilar dengan tegas menanggapi berbagai rumor transfer yang mengaitkannya: "Apakah rumor-rumor itu bisa memengaruhi musim saya? Tidak sama sekali. Nol. Nol koma nol. Masa depan adalah sekarang. Saya hanya memikirkan saat ini. Kita lihat saja apa yang akan terjadi pada hari Minggu."
MIHAJLOVIC
Dalam wawancara, Svilar mengenang rekan senegaranya Sinisa Mihajlovic, yang meninggal pada tahun 2022 dan pernah menjadi pemain Roma (1992-1994) serta pelatih Bologna (2019-2022): "Saya masih sangat muda saat Sinisa masih menjadi pemain. Saya turut berduka cita untuk keluarganya dan anak-anaknya atas apa yang terjadi."
Iklan