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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, sprint terakhir di bursa transfer: Gittens hadiah terakhir untuk Gasperini

Roma
Transfers
J. Gittens

Jalur untuk Leweling dan Luiz Henrique lebih sulit

Segalanya ditentukan di saat-saat terakhir bagi Roma, yang menyiapkan serangan final di bursa transfer. Direktur olahraga Tony D’Amico bekerja pada tiga opsi untuk memperkuat lini serang: Jamie Leweling, Luiz Henrique, dan Jamie Gittens.


Nama teratas dalam daftar, menurut Gazzetta dello Sport, tetap Leweling. Pemain Jerman milik Stuttgart itu disukai Gian Piero Gasperini karena fleksibilitasnya, mengingat ia bisa bermain baik sebagai penyerang maupun sebagai pemain sayap. Roma telah menaikkan tawaran menjadi 35 juta euro (30+5), untuk transfer permanen, tetapi dalam beberapa jam terakhir Everton dan Liverpool ikut masuk, mendorong sang pemain untuk mengambil waktu dan, menurut Sky Sport, cenderung mengatakan tidak kepada Roma.


Rumit juga opsi Luiz Henrique: Roma memiliki kesepakatan dengan pemain Brasil milik Zenit itu, tetapi waktu yang sempit untuk menyelesaikan dokumentasi dengan Rusia menjadi hambatan. Selain itu, tekanan kuat dari Botafogo untuk sang pemain juga masih ada.


  • Gittens muncul

    Opsi kejutan yang memungkinkan justru, menurut Gazzetta dello Sport, Jamie Gittens dari Chelsea, yang untuknya Roma menunggu kemungkinan lampu hijau untuk sebuah pinjaman. Sebuah operasi last-minute yang bahkan bisa ditambahkan pada yang utama.


    Dengan Soulé diproyeksikan bertahan, hipotesis yang paling mungkin adalah Trigoria hanya akan kedatangan satu tambahan kekuatan. Namun, Gasperini tidak menyembunyikan harapannya: "Waktu yang tersisa sedikit. Jika seseorang datang itu lebih baik, tetapi jika kami tetap seperti ini kami tetap akan bertarung." Soal pemain keluar, pada akhirnya, sang pelatih membantah rumor kemungkinan kepergian Koné ke Chelsea: "Saya sama sekali tidak mendapat informasi seperti itu".


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