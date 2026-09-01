Roma, sprint terakhir di bursa transfer: Gittens hadiah terakhir untuk Gasperini

Segalanya ditentukan di saat-saat terakhir bagi Roma, yang menyiapkan serangan final di bursa transfer. Direktur olahraga Tony D’Amico bekerja pada tiga opsi untuk memperkuat lini serang: Jamie Leweling, Luiz Henrique, dan Jamie Gittens.





Nama teratas dalam daftar, menurut Gazzetta dello Sport, tetap Leweling. Pemain Jerman milik Stuttgart itu disukai Gian Piero Gasperini karena fleksibilitasnya, mengingat ia bisa bermain baik sebagai penyerang maupun sebagai pemain sayap. Roma telah menaikkan tawaran menjadi 35 juta euro (30+5), untuk transfer permanen, tetapi dalam beberapa jam terakhir Everton dan Liverpool ikut masuk, mendorong sang pemain untuk mengambil waktu dan, menurut Sky Sport, cenderung mengatakan tidak kepada Roma.





Rumit juga opsi Luiz Henrique: Roma memiliki kesepakatan dengan pemain Brasil milik Zenit itu, tetapi waktu yang sempit untuk menyelesaikan dokumentasi dengan Rusia menjadi hambatan. Selain itu, tekanan kuat dari Botafogo untuk sang pemain juga masih ada.



