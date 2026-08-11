Selama malam, Roma dan Porto memang belum menemukan kesepakatan final atas solusi sebelumnya yang terkait dengan 50% hak kepemilikan pemain. Namun, valuasi keseluruhannya tetap akan berada di kisaran 50 juta euro: sekitar 7-8 juta untuk pinjaman dan 42-43 juta euro lainnya untuk penebusan permanen. Syarat untuk mengaktifkan kewajiban tersebut bisa bersifat gabungan dan terkait dengan jumlah penampilan sang pemain serta kelolosan Roma ke Liga Champions.