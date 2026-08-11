Roma tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan Rodrigo Mora. Talenta kelahiran 2007 milik Porto itu telah menjadi salah satu target utama manajemen Roma untuk memperkuat lini serang Gian Piero Gasperini, dan dalam beberapa jam terakhir, klub ibu kota itu sudah sangat mendekati tuntutan klub Portugal tersebut.
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Roma selangkah lagi mendapatkan Mora: kesepakatan verbal dengan Porto
FORMULA TERSEBUT
Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Roma telah mencapai draf kesepakatan verbal dengan Porto untuk transfer talenta Portugal tersebut. Operasi ini diperkirakan akan rampung dalam bentuk pinjaman berbayar dengan opsi pembelian, yang akan menjadi kewajiban berdasarkan jumlah penampilan sang pemain dan kelolosan Roma ke Liga Champions, dengan kesepakatan yang kini sudah sangat dekat.
KONDISINYA
Selama malam, Roma dan Porto memang belum menemukan kesepakatan final atas solusi sebelumnya yang terkait dengan 50% hak kepemilikan pemain. Namun, valuasi keseluruhannya tetap akan berada di kisaran 50 juta euro: sekitar 7-8 juta untuk pinjaman dan 42-43 juta euro lainnya untuk penebusan permanen. Syarat untuk mengaktifkan kewajiban tersebut bisa bersifat gabungan dan terkait dengan jumlah penampilan sang pemain serta kelolosan Roma ke Liga Champions.
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