Roma, revolusi di sayap pada musim panas: Carlos Augusto jadi sorotan, Bellanova diusulkan

Rencana Gasperini adalah mengembalikan Wesley ke posisi sayap kanan mulai tahun depan. Itulah sebabnya nama-nama pertama yang masuk dalam daftar direktur olahraga hampir semuanya adalah bek sayap kiri. Beberapa hari terakhir ini, Carlos Augusto telah ditawarkan, dengan agen Beppe Riso yang menjembatani proses tersebut karena memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub Giallorossi. Dalam beberapa hari ke depan akan ada pembicaraan untuk membahas perpanjangan kontrak Cristante dan Mancini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga akan membahas pemain Brasil tersebut. Namun, proses ini tidaklah mudah. Inter ingin memperpanjang kontraknya (berakhir 2028) namun masih ada kesenjangan antara kedua belah pihak. Klub-klub Liga Premier juga tertarik padanya. Mata juga tertuju ke Eropa Utara: Seys dari Bruges dan El Karouani dari Utrecht menjadi incaran. Nilai pasar keduanya berkisar 15 juta euro. Sorotan juga tertuju pada Martìn dari Genoa, yang saat ini menjadi alternatif berbiaya rendah.