Roma harus kehilangan Wesley selama sebulan, dan Gasperini tidak akan bisa mengandalkan pemain sayap kiri andalannya. Tanpa sang pemain Brasil, masalah-masalah Giallorossi kembali muncul; mereka hanya memiliki Tsimikas dan Rensch sebagai alternatif, selain Angeliño yang belum pulih sepenuhnya. Di San Siro, pemain asal Yunani dan Belanda akan bersaing untuk posisi starter, sementara di sisi kanan Celik sudah siap bertanding setelah pulih dari cedera betis kanan. Di akhir musim akan ada perombakan kecil. Tsimikas akan kembali ke Liverpool, Celik akan hengkang dengan status bebas transfer (kesepakatan dengan Juventus hampir tercapai), dan tawaran untuk Angeliño serta Rensch akan didengarkan. Di buku catatan Massara sudah ada beberapa nama.
Roma, revolusi di sayap pada musim panas: Carlos Augusto jadi sorotan, Bellanova diusulkan
CARLOS DI SEBELAH KIRI
Rencana Gasperini adalah mengembalikan Wesley ke posisi sayap kanan mulai tahun depan. Itulah sebabnya nama-nama pertama yang masuk dalam daftar direktur olahraga hampir semuanya adalah bek sayap kiri. Beberapa hari terakhir ini, Carlos Augusto telah ditawarkan, dengan agen Beppe Riso yang menjembatani proses tersebut karena memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub Giallorossi. Dalam beberapa hari ke depan akan ada pembicaraan untuk membahas perpanjangan kontrak Cristante dan Mancini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga akan membahas pemain Brasil tersebut. Namun, proses ini tidaklah mudah. Inter ingin memperpanjang kontraknya (berakhir 2028) namun masih ada kesenjangan antara kedua belah pihak. Klub-klub Liga Premier juga tertarik padanya. Mata juga tertuju ke Eropa Utara: Seys dari Bruges dan El Karouani dari Utrecht menjadi incaran. Nilai pasar keduanya berkisar 15 juta euro. Sorotan juga tertuju pada Martìn dari Genoa, yang saat ini menjadi alternatif berbiaya rendah.
IDE-IDE DI SISI KANAN
Namun, pergerakan transfer juga bisa terjadi di sayap kanan. Bellanova bisa menjadi target potensial di bursa transfer. Ia sudah mengenal Gasperini dengan baik dan kemungkinan akan semakin jarang bermain musim depan seiring kembalinya Palestra ke Bergamo. Ia akan meninggalkan Atalanta dan namanya juga telah diusulkan kepada Giallorossi. Opsi Fortini juga masih terbuka, mengingat ia bisa bermain baik di sayap kanan maupun kiri.