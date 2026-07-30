Roma, resmi: Santiago Castro hingga 2031, detail kesepakatan itu

Santiago Castro resmi menjadi pemain baru Roma. Kabar itu sudah resmi, belum lama ini pernyataan dari kedua klub telah dirilis. Pemain Argentina itu meninggalkan Bologna untuk menuju ibu kota, dengan biaya transfer 35 juta euro plus bonus dan persentase 10% dari kemungkinan penjualan kembali. Ia menandatangani kontrak hingga 2031. Artem Dovbyk menempuh jalur berbeda, dalam negosiasi yang terpisah: ia pindah ke Bologna dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 17 juta, dengan Roma membayar sebagian dari gajinya yang senilai 3,5 juta euro.