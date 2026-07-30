Santiago Castro resmi menjadi pemain baru Roma. Kabar itu sudah resmi, belum lama ini pernyataan dari kedua klub telah dirilis. Pemain Argentina itu meninggalkan Bologna untuk menuju ibu kota, dengan biaya transfer 35 juta euro plus bonus dan persentase 10% dari kemungkinan penjualan kembali. Ia menandatangani kontrak hingga 2031. Artem Dovbyk menempuh jalur berbeda, dalam negosiasi yang terpisah: ia pindah ke Bologna dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 17 juta, dengan Roma membayar sebagian dari gajinya yang senilai 3,5 juta euro.
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Diterjemahkan oleh
Roma, resmi: Santiago Castro hingga 2031, detail kesepakatan itu
PERNYATAAN RESMI ROMA
AS Roma dengan senang hati mengumumkan kedatangan Santiago Tomàs Castro dari Bologna FC. Operasi ini rampung dengan transfer permanen. Penyerang kelahiran 2004 itu pernah membela Bologna dan Vélez Sarsfield. Bersama Bologna, ia memainkan 105 pertandingan dan mencetak 22 gol. Ia memilih mengenakan nomor punggung 9. Selamat datang di Roma, Santiago!
PERNYATAAN RESMI BOLOGNA
Bologna FC 1909 mengumumkan telah menjual hak atas jasa penyerang Santiago Castro kepada Roma secara permanen.
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