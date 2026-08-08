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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma resmi memperpanjang kontrak Pellegrini: pernyataan resminya

Roma
Transfers
L. Pellegrini

Pengumuman perpanjangan kontrak sang gelandang telah tiba

Seperti yang terbaca di situs resmi klub Roma, "AS Roma dengan senang hati mengumumkan tercapainya kesepakatan untuk perpanjangan kontrak Lorenzo Pellegrini."

Lulusan akademi muda Roma itu akan terus menambatkan kariernya bersama klub ibu kota."


  • Pernyataan itu berlanjut: "Keputusan Pellegrini untuk menerima proposal dari Klub menjadi bukti kuat atas kesamaan pandangan terhadap visi olahraga dan nilai-nilai proyek Roma.


    Terus melangkah bersama, Lorenzo!".


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