



Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi klub Giallorossi (dalam foto: direktur olahraga baru Tony D'Amico): "AS Roma mengumumkan telah menunjuk Massimo Margiotta sebagai Kepala Sektor Pemuda.

Pejabat tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, hingga 30 Juni 2029, dengan opsi perpanjangan untuk dua musim kompetisi berikutnya.





Sebagai mantan pemain sepak bola profesional yang berposisi sebagai penyerang, dengan pengalaman bermain di Serie A bersama Perugia dan Udinese, Margiotta memulai karier manajerialnya dengan menjabat sebagai Kepala Sektor Pemuda Hellas Verona dari tahun 2017 hingga 2026.





Keputusan ini sejalan dengan keinginan pemilik klub untuk terus berinvestasi pada kualitas akademi pemuda mereka, sekaligus memperkuat tradisi yang telah menjadikan AS Roma sebagai salah satu sumber talenta paling subur di tingkat internasional."



