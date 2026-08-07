Seperti yang tertulis di situs resmi klub Roma, "AS Roma mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Rayo Vallecano untuk transfer Marash Kumbulla. Operasi ini diselesaikan dengan formula pinjaman dengan opsi pembelian".
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Roma, resmi: Kumbulla dilepas ke Rayo Vallecano, formulanya
Catatan itu berlanjut: "Bek tersebut mencatatkan 68 penampilan bersama Roma, mencetak 4 gol dan juga turut ambil bagian dalam keberhasilan menjuarai Conference League pada 2022.
Semoga sukses untuk masa depan, Marash!".
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