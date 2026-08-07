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Kumbulla espanyol 2025GettyImages
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, resmi: Kumbulla dilepas ke Rayo Vallecano, formulanya

AS Roma
Transfers
M. Kumbulla

Bek itu memenangi Conference League 2022 bersama Roma

Seperti yang tertulis di situs resmi klub Roma, "AS Roma mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Rayo Vallecano untuk transfer Marash Kumbulla. Operasi ini diselesaikan dengan formula pinjaman dengan opsi pembelian".

  • Catatan itu berlanjut: "Bek tersebut mencatatkan 68 penampilan bersama Roma, mencetak 4 gol dan juga turut ambil bagian dalam keberhasilan menjuarai Conference League pada 2022.


    Semoga sukses untuk masa depan, Marash!".

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