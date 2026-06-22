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Dovbyk RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, Real Betis menunjukkan minat pada Dovbyk

Roma
Transfers
A. Dovbyk

Penyerang asal Ukraina ini menarik minat dari Spanyol, di mana ia telah tampil sangat baik

Artem Dovbyk mungkin akan segera kembali ke Spanyol. Menurut kabar terbaru yang dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Real Betis telah mengincar penyerang asal Ukraina milik Roma tersebut, yang baru saja melewati musim yang sulit akibat berbagai masalah fisik dan performa yang di bawah ekspektasi.


Tiba di ibu kota pada musim panas 2024 setelah tampil gemilang bersama Girona, Dovbyk memulai kariernya di Serie A dengan kredensial yang mengesankan. Di La Liga, ia memang mencatatkan musim yang luar biasa, menjadi top skor dan membawa klubnya meraih kualifikasi Eropa yang bersejarah. Performa tersebutlah yang meyakinkan Roma untuk berinvestasi secara serius pada penyerang tengah tim nasional Ukraina tersebut.


  • Namun, petualangannya bersama Giallorossi tidak sesuai harapan. Di tengah cedera dan kesulitan beradaptasi, pemain kelahiran 1997 ini gagal menunjukkan performa yang konsisten, sering menjadi sasaran kritik, dan memicu spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya setelah hanya dua musim, yang ditutup dengan total 63 pertandingan dan 20 gol.


    Di tengah situasi ini, Real Betis muncul sebagai pihak yang sedang mencari tambahan kekuatan untuk lini serang dan tertarik pada kualitas seorang penyerang yang di Spanyol telah membuktikan kemampuannya untuk membuat perbedaan di level tertinggi. Roma sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, namun kesan yang muncul adalah bahwa, jika ada tawaran yang meyakinkan, klub ibu kota ini mungkin akan bersedia melepasnya. Bagi Dovbyk, ini menjadi peluang untuk bangkit kembali di liga yang telah mengukuhkannya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa.


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