Roma, Real Betis menunjukkan minat pada Dovbyk

Artem Dovbyk mungkin akan segera kembali ke Spanyol. Menurut kabar terbaru yang dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Real Betis telah mengincar penyerang asal Ukraina milik Roma tersebut, yang baru saja melewati musim yang sulit akibat berbagai masalah fisik dan performa yang di bawah ekspektasi.





Tiba di ibu kota pada musim panas 2024 setelah tampil gemilang bersama Girona, Dovbyk memulai kariernya di Serie A dengan kredensial yang mengesankan. Di La Liga, ia memang mencatatkan musim yang luar biasa, menjadi top skor dan membawa klubnya meraih kualifikasi Eropa yang bersejarah. Performa tersebutlah yang meyakinkan Roma untuk berinvestasi secara serius pada penyerang tengah tim nasional Ukraina tersebut.



