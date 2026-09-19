Roma, kontak dengan Darmian: ada juga klub-klub Arab

"Saya masih ingin bermain, tetapi itu harus sepadan. Saya tidak sedang membicarakan tim papan atas, tetapi saya yakin masih layak untuk Serie A yang bagus. Saya tidak tahu apakah tepat membicarakan prasangka soal usia saya, tetapi wajar jika banyak klub mengincar pemain yang lebih muda, mungkin untuk dijual lagi setelahnya.

Jika seseorang melihat perjalanan saya di Inter, dia akan melihat bahwa saya selalu bermain, setelah cedera terakhir saya tidak lagi mengalami masalah sejak Januari lalu. Pada hari perayaan Scudetto di San Siro, itu bukan momen yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal karena saya masih merasa sebagai seorang pesepakbola, saya ingin menjalani satu tahun lagi bersama Inter"