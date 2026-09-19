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Darmian InterGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Roma, kontak dengan Darmian: ada juga klub-klub Arab

Roma
Inter
Parma Calcio 1913
Torino
M. Darmian

Bek tersebut berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Inter berakhir.

Matteo Darmian masih ingin bermain. Ia mengonfirmasinya kepada Sportweek, menegaskan bahwa dirinya masih merasa sebagai pesepakbola dan pada level yang bagus. Setelah kontraknya dengan Inter berakhir pada 30 Juni 2026, sejumlah klub menaruh minat kepadanya selama bursa transfer, tetapi belum mencapai kesepakatan.

Saat ini pemain bertahan serbabisa itu masih tersedia, dan di antara klub-klub yang sedang mempertimbangkannya serta akan mendalami profilnya selama jeda panjang internasional, ada juga Roma.

  • PERKATAAN DARMIAN

    "Saya masih ingin bermain, tetapi itu harus sepadan. Saya tidak sedang membicarakan tim papan atas, tetapi saya yakin masih layak untuk Serie A yang bagus. Saya tidak tahu apakah tepat membicarakan prasangka soal usia saya, tetapi wajar jika banyak klub mengincar pemain yang lebih muda, mungkin untuk dijual lagi setelahnya.

    Jika seseorang melihat perjalanan saya di Inter, dia akan melihat bahwa saya selalu bermain, setelah cedera terakhir saya tidak lagi mengalami masalah sejak Januari lalu. Pada hari perayaan Scudetto di San Siro, itu bukan momen yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal karena saya masih merasa sebagai seorang pesepakbola, saya ingin menjalani satu tahun lagi bersama Inter"

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  • Gagasan Roma

    Setelah bursa transfer ditutup, Roma melepas Salah Eddine ke Yunani, tempat ia kini terikat kontrak pinjaman dengan opsi pembelian bersama Panathinaikos.

    Kepergian bek sayap itu meninggalkan sedikit kekosongan di sisi luar tim asuhan Gasperini dan karena itu, seperti dilaporkan Tmw, telah ada kontak langsung dengan pihak Darmian untuk menjajaki situasi dan menutup lubang di sisi kanan secara jumlah pemain.

    Selain Roma, untuk pemain kelahiran 1989 itu masih ada Torino dan Parma di latar belakang, serta sejumlah klub Arab yang siap menawarkan kontrak top untuknya.


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