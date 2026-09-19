Roma, kontak dengan Darmian: ada juga klub-klub Arab

Matteo Darmian masih ingin bermain. Ia mengonfirmasinya kepada Sportweek, menegaskan bahwa dirinya masih merasa sebagai pesepakbola dan pada level yang bagus. Setelah kontraknya dengan Inter berakhir pada 30 Juni 2026, sejumlah klub menaruh minat kepadanya selama bursa transfer, tetapi belum mencapai kesepakatan.
Saat ini pemain bertahan serbabisa itu masih tersedia, dan di antara klub-klub yang sedang mempertimbangkannya serta akan mendalami profilnya selama jeda panjang internasional, ada juga Roma.