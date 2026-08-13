Hari yang penuh ketegangan di Trigoria, tempat Roma harus menghadapi serangkaian hambatan yang berisiko mempersulit bursa transfer Roma. Seperti dilaporkan Il Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico, dan CEO baru Galantic membahas situasi dalam rapat darurat, dengan Rodrigo Mora menjadi pusat kekhawatiran.





Porto memang telah memperketat tuntutannya terkait penebusan talenta kelahiran 2006 itu. Roma merasa telah menemukan kesepakatan untuk pinjaman berbayar senilai 7-8 juta dan klausul tebus di atas 40 juta, sehingga mencapai 50 juta yang diminta klub Portugal itu. Namun, dari Porto datang syarat baru: Porto ingin mendapat kepastian pemasukan dalam waktu satu tahun dan juga mempertahankan persentase dari penjualan kembali di masa depan.



