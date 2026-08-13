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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, ketegangan dan pertemuan darurat di Trigoria: Mora kian rumit

Roma
Transfers
FC Porto
R. Mora

Perburuan untuk pemain Portugal yang disukai Gasperini kian rumit

Hari yang penuh ketegangan di Trigoria, tempat Roma harus menghadapi serangkaian hambatan yang berisiko mempersulit bursa transfer Roma. Seperti dilaporkan Il Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico, dan CEO baru Galantic membahas situasi dalam rapat darurat, dengan Rodrigo Mora menjadi pusat kekhawatiran.


Porto memang telah memperketat tuntutannya terkait penebusan talenta kelahiran 2006 itu. Roma merasa telah menemukan kesepakatan untuk pinjaman berbayar senilai 7-8 juta dan klausul tebus di atas 40 juta, sehingga mencapai 50 juta yang diminta klub Portugal itu. Namun, dari Porto datang syarat baru: Porto ingin mendapat kepastian pemasukan dalam waktu satu tahun dan juga mempertahankan persentase dari penjualan kembali di masa depan.


  • MASALAH UTAMA

    Jadi, persoalan utamanya menyangkut formula penebusan. Villas-Boas mendorong kewajiban yang terkait dengan syarat-syarat yang mudah diverifikasi, seperti jumlah penampilan atau hasil tim, sementara Roma ingin mempertahankan kebebasan untuk memutuskan pada musim panas 2027 apakah akan merekrut secara permanen pemain berusia 19 tahun itu.


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