Rodrigo Mora selangkah lagi bergabung dengan Roma. Setelah kesulitan yang muncul dalam beberapa hari terakhir, negosiasi antara Porto dan Roma melesat dalam beberapa jam terakhir. Kesepakatan memang belum tercapai, tetapi ada optimisme bahwa transfer ini akan rampung dengan angka sebagai berikut: 25 juta euro plus bonus (totalnya akan mencapai sekitar 30 juta) dan 50% yang besar dari penjualan kembali di masa depan. Porto memulai dari permintaan 50 juta euro, tetapi mereka membutuhkan likuiditas untuk menuntaskan aktivitas transfer. Farioli menginginkan seorang penyerang (Santiago Gimenez dari Milan adalah pilihan utama) dan tanpa penjualan pemain, keinginannya tidak bisa dipenuhi.
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Roma, kesepakatan tercapai untuk Rodrigo Mora: pertukaran dokumen dengan Porto, nilai transfernya
Panggilan telepon penentu antara Mendes dan D'Amico
Kemarin sore Jorge Mendes, agen sang pemain, melakukan panggilan yang menentukan dengan direktur olahraga Roma, Tony D'Amico. Menurut Corriere dello Sport Roma, yang kesal kepada presiden Villas-Boas, yang dituduh telah mengubah kesepakatan di saat semuanya sudah selesai, tidak menaikkan tawarannya. Setelah penolakan pihak Portugal terhadap paket 7 juta euro untuk pinjaman berbayar ditambah 40 juta untuk hak tebus, Roma menawarkan angka yang besar tetapi jauh di bawah 40 (25-30) dengan persentase sangat besar yang harus dijamin jika terjadi penjualan kembali. Dan itu mendapat respons positif.
SERANGAN PENGACARA MORA
Pada Sabtu, sebelum kembali hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Rio Ave, pengacara Mora menyerang Porto dan Farioli: "Anak itu sedang menderita karena situasi ini. Dia ingin berjuang dan bermain, tetapi kini menjadi pilihan ketiga. Operasi dengan syarat yang diinginkan Porto praktis mustahil, hanya Mendes yang bisa mendapatkan 50 juta untuk seorang pemain cadangan". Ucapan itu membuat Farioli murka: "Hal-hal seperti ini tidak membantunya dan tidak menempatkannya dalam sorotan yang baik".
Dinantikan di Italia, berapa yang akan ia hasilkan
Mora menunggu lampu hijau untuk menuju Ibu Kota: ia seharusnya tiba di Roma antara besok dan Rabu. Kontrak lima tahun senilai 2 juta euro bersih per musim sudah siap untuknya.
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