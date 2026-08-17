Roma, kesepakatan tercapai untuk Rodrigo Mora: pertukaran dokumen dengan Porto, nilai transfernya

Rodrigo Mora selangkah lagi bergabung dengan Roma. Setelah kesulitan yang muncul dalam beberapa hari terakhir, negosiasi antara Porto dan Roma melesat dalam beberapa jam terakhir. Kesepakatan memang belum tercapai, tetapi ada optimisme bahwa transfer ini akan rampung dengan angka sebagai berikut: 25 juta euro plus bonus (totalnya akan mencapai sekitar 30 juta) dan 50% yang besar dari penjualan kembali di masa depan. Porto memulai dari permintaan 50 juta euro, tetapi mereka membutuhkan likuiditas untuk menuntaskan aktivitas transfer. Farioli menginginkan seorang penyerang (Santiago Gimenez dari Milan adalah pilihan utama) dan tanpa penjualan pemain, keinginannya tidak bisa dipenuhi.