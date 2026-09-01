Roma tetap tanpa winger kiri. Situasi terkait Jamie Leweling, target utama untuk memperkuat lini serang Gian Piero Gasperini, berubah cepat dalam beberapa jam terakhir: setelah awalnya sang pemain enggan, karena berniat bertahan di Stuttgart, Roma telah mengajukan tawaran 30 juta euro plus bonus, angka yang diterima klub Jerman tersebut, tetapi gagal membuka jalan bagi kesepakatan.





PENERBANGAN BATAL - Meski tampak hampir rampung, hanya beberapa jam sebelum bursa transfer ditutup negosiasi itu akhirnya benar-benar gagal: rencana penerbangan langsung ke Ciampino, yang diduga akan digunakan untuk membawa pemain sayap Stuttgart itu ke Ibu Kota, telah dibatalkan.





PENOLAKAN SANG PEMAIN - Stuttgart pada tadi malam telah menerima tawaran senilai 30 juta euro plus 4 juta bonus. Kesepakatan dengan para agen sudah dicapai dan dokumen-dokumen telah siap, tetapi keraguan sang pemain dan faktor waktu menjadi penentu: Leweling ingin tetap bertahan di Stuttgart dan juga disebut menolak tawaran dari Everton (klub yang juga dimiliki keluarga Friedkin). Klub Inggris itu disebut mengajukan sekitar 43 juta euro, termasuk bonus.





TANPA GITTENS - Menurut laporan Fabrizio Romano, Bynoe-Gittens sejak awal selalu tidak tersedia untuk dipinjamkan oleh Chelsea. Dengan demikian transfer itu batal: ia tidak akan mengenakan seragam Roma pada musim depan.



