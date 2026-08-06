Roma mengungkap kit tandang baru untuk musim 2026/27, bermerek adidas. Seperti yang tertulis di situs klub Roma, kit baru ini menegaskan "loyalitas, tradisi, dan kewajiban melalui kebajikan Romawi Pietas. Kit ini, yang ditandai oleh estetika bersih, merangkum ikatan AS Roma dengan para suporternya, tradisi mereka, dan tanggung jawab untuk mengenakan seragam dengan bangga".
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Roma, jersey kedua dengan tulisan "Roma chiamò"
Lambang 1938
Desain jersey ini menonjol lewat latar putih hangat dengan pita khas Roma di bagian dada - lanjut deskripsi di kanal resmi Roma. Di tengah pita itu, sebagai kontras, terdapat lambang klub lama yang diperkenalkan pada 1938 dan digunakan dengan beberapa variasi, secara eksklusif pada desain jersey ini, hingga musim 1946/1947. Di antara motif klasik ini dan garis leher terdapat logo trefoil adidas berwarna merah. Di bagian belakang leher, "ROMA MEMANGGIL" memperindah desain tersebut dengan mengingatkan pada lagu kebangsaan Campo Testaccio, simbol nyata dari ikatan yang tak terpisahkan antara tim, sejarahnya, dan para pendukungnya.
FOTO-FOTO
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