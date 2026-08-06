Desain jersey ini menonjol lewat latar putih hangat dengan pita khas Roma di bagian dada - lanjut deskripsi di kanal resmi Roma. Di tengah pita itu, sebagai kontras, terdapat lambang klub lama yang diperkenalkan pada 1938 dan digunakan dengan beberapa variasi, secara eksklusif pada desain jersey ini, hingga musim 1946/1947. Di antara motif klasik ini dan garis leher terdapat logo trefoil adidas berwarna merah. Di bagian belakang leher, "ROMA MEMANGGIL" memperindah desain tersebut dengan mengingatkan pada lagu kebangsaan Campo Testaccio, simbol nyata dari ikatan yang tak terpisahkan antara tim, sejarahnya, dan para pendukungnya.



