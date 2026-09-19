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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Roma-Inter, teka-teki Balerdi-Ndicka di daftar susunan pemain: apa yang terjadi dan siapa yang bermain?

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Pada awalnya pemain Pantai Gading itu diperkirakan menjadi starter, tetapi yang akan bermain sejak menit pertama adalah eks Marseille.

Jelang laga Roma kontra Inter, big match giornata ke-5 Serie A 2026/2027, muncul teka-teki saat susunan pemain resmi dibacakan. Di kubu Roma yang dipilih Gian Piero Gasperini, Evan Ndicka awalnya tercantum, kembali menjadi starter setelah influenza yang menyerangnya dan memaksanya absen dalam laga melawan Torino.

Namun, di lapangan untuk pemanasan bersama 10 pemain starter lainnya justru muncul Leonardo Balerdi, dengan bek tengah asal Argentina itu akan turun sebagai starter kecuali ada kejutan lain.

Lalu apa yang terjadi? Dan siapa yang sebenarnya akan bermain melawan Inter?

  • BALERDI BERMAIN

    Menurut laporan Dazn, dalam susunan pemain yang awalnya diserahkan klub Roma kepada Lega Serie A tercantum nama Evan Ndicka. Dengan demikian, bek Pantai Gading itu seharusnya tampil sejak menit pertama, setidaknya berdasarkan apa yang tertulis dalam lembar susunan pemain pertandingan.

    Namun, Balerdi ikut pemanasan bersama Mancini dan Hermoso, dua bek starter lainnya dalam laga ini. Dan pada akhirnya, bek Argentina eks-Marseille itu yang akan bermain sejak menit pertama.

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  • APA YANG TERJADI

    Kesalahan itu, masih menurut laporan Dazn, terjadi saat penyusunan daftar susunan pemain dan tidak ada masalah apa pun yang dialami Ndicka.

    Gasperini memang sejak awal sudah memilih memainkan Balerdi, tetapi pergantian itu tidak dicantumkan dalam daftar pertandingan pertama. Daftar kedua, yang sudah diperbaiki dan direvisi, datang tak lama setelah komunikasi resmi kepada media, ketika status Ndicka sebagai starter sudah telanjur disebarkan..

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