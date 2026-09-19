Jelang laga Roma kontra Inter, big match giornata ke-5 Serie A 2026/2027, muncul teka-teki saat susunan pemain resmi dibacakan. Di kubu Roma yang dipilih Gian Piero Gasperini, Evan Ndicka awalnya tercantum, kembali menjadi starter setelah influenza yang menyerangnya dan memaksanya absen dalam laga melawan Torino.

Namun, di lapangan untuk pemanasan bersama 10 pemain starter lainnya justru muncul Leonardo Balerdi, dengan bek tengah asal Argentina itu akan turun sebagai starter kecuali ada kejutan lain.

Lalu apa yang terjadi? Dan siapa yang sebenarnya akan bermain melawan Inter?