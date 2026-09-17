Penantian untuk Roma-Inter kian memuncak dari hari ke hari. Big match pada Sabtu, 19 September, yang akan dimulai pukul 18.00 di Stadio Olimpico, bukan hanya menjadi laga paling penting pada pekan ke-5 Serie A 2026/2027, tetapi juga duel antara dua tim yang tampaknya ditakdirkan untuk bersaing memperebutkan Scudetto hingga akhir tahun, selain menjadi dua tim yang sejauh ini menampilkan permainan terbaik dan paling menghibur.

Semua itu merupakan buah dari kerja yang dilakukan masing-masing klub dalam membangun skuad yang disediakan untuk Cristian Chivu dan Gian Piero Gasperini, yang sama-sama datang ke bangku pelatih setahun lalu dan keduanya, sudah pada tahun pertama, berhasil mencapai target tertinggi yang mungkin diraih: scudetto untuk yang pertama, kembali ke Liga Champions untuk yang kedua.

Namun, apakah strategi kedua klub benar-benar berbeda sejauh itu? Gazzetta dello Sport menganalisis dua musim terakhir bursa transfer dan menegaskan, lewat angka-angka, Roma telah menyalip Inter dalam anggaran yang digunakan untuk menaikkan level dan mengejar Inter.