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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Roma-Inter, siapa yang menghabiskan lebih banyak? Dalam dua tahun, saling menyalip di bursa transfer

Roma
Inter
Transfers
Roma vs Inter
Serie A

Klub Inter dan Roma akan saling berhadapan pada Sabtu dalam duel langsung di bursa transfer, tetapi dalam dua tahun terakhir, di bursa transfer mereka memiliki strategi yang sedikit berbeda.

Penantian untuk Roma-Inter kian memuncak dari hari ke hari. Big match pada Sabtu, 19 September, yang akan dimulai pukul 18.00 di Stadio Olimpico, bukan hanya menjadi laga paling penting pada pekan ke-5 Serie A 2026/2027, tetapi juga duel antara dua tim yang tampaknya ditakdirkan untuk bersaing memperebutkan Scudetto hingga akhir tahun, selain menjadi dua tim yang sejauh ini menampilkan permainan terbaik dan paling menghibur.

Semua itu merupakan buah dari kerja yang dilakukan masing-masing klub dalam membangun skuad yang disediakan untuk Cristian Chivu dan Gian Piero Gasperini, yang sama-sama datang ke bangku pelatih setahun lalu dan keduanya, sudah pada tahun pertama, berhasil mencapai target tertinggi yang mungkin diraih: scudetto untuk yang pertama, kembali ke Liga Champions untuk yang kedua.

Namun, apakah strategi kedua klub benar-benar berbeda sejauh itu? Gazzetta dello Sport menganalisis dua musim terakhir bursa transfer dan menegaskan, lewat angka-angka, Roma telah menyalip Inter dalam anggaran yang digunakan untuk menaikkan level dan mengejar Inter.

  • Strategi yang berlawanan, benarkah demikian?

    Sejak kedua kepemilikan itu datang, diktatnya benar-benar berlawanan.

    Di satu sisi, dana Oaktree memberlakukan kepada para petingginya rezim "kontrol dan pengurangan" biaya dengan tujuan mencapai stabilitas dan keberlanjutan ekonomi tim (yang sebelumnya datang dari defisit neraca yang sangat besar).

    Di sisi lain, keluarga Friedkin selalu menegaskan ingin mengeluarkan uang tanpa kendala apa pun, tetapi pada praktiknya terhambat oleh masalah ekonomi besar yang berkembang di bawah pengelolaan Pallotta serta pembatasan fair play finansial UEFA yang menghalangi investasi.

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  • Perhitungan Gasperini

    Keputusan Gasperini untuk menerima proyek Roma juga didasarkan pada janji bursa transfer yang kompetitif (begitu pula karena dari sinilah keretakan dengan Massara, yang kini menjadi direktur olahraga Juventus, bermula). Dua rekrutan pertama nyaris menyentuh total 50 juta euro: Wesley dan El Aynaoui. Lalu banyak pemain pinjaman, baik berbayar, serta perekrutan Robinio Vaz seharga 20 juta euro dan Ziolkowski 6,5 juta euro. Di antara pinjaman tersebut ada Malen dengan total 86,5 juta euro yang membawa kembali ke Liga Champions.

    Dan dengan dana dari kompetisi tertinggi UEFA, Roma berhasil mempertahankan para pemain bintang (mereka akan didenda besar karena pelanggaran batasan UEFA), menebus Malen seharga 25 juta euro dan hingga hari ini telah menambah Castro seharga 35 juta euro, Rodrigo Mora 25 juta euro (serta banyak klausul tambahan pada akhir musim), juga Koulierakis, Molina, De Roon, Balerdi dengan status pinjaman, dan penebusan Ghilardi senilai 8 juta euro.

    Total keseluruhannya adalah 86,5 juta euro + 124,5 juta euro, yang berarti 211 juta euro yang dihabiskan hanya untuk pembelian pemain (dihitung tanpa bonus dan sejenisnya per 17 September 2026)

  • Perhitungan Chivu

    Saat Chivu bergabung dengan Inter, ia mewarisi skuad yang tetap kompetitif, mampu nyaris meraih treble, tetapi gagal memenangkan apa pun dengan Inzaghi di bangku cadangan.

    Mereka yang datang pada musim pertama tidak menambah, melainkan melengkapi. Perlu ditegaskan, Inter memang mengeluarkan dana, tetapi hanya untuk profil muda dan berprospek dengan investasi 84 juta euro pada Luis Henrique (24,5), Bonny (23), Diouf (20), Sucic (15), dan peminjaman terakhir Akanji pada detik-detik akhir. Total: 84 juta euro untuk musim 2025/2026 yang menghasilkan double Scudetto-Coppa Italia.

    Untuk berkembang pada musim ini, terutama di level Eropa, Inter kembali mempertahankan para pemain bintangnya dan menargetkan bursa transfer bercorak Premier, yang ditambah dengan penebusan Akanji sebesar 15 juta dan Stankovic sebesar 23. Maka datanglah Spence seharga 31 juta euro dan Curtis Jones seharga 30 juta euro, selain Stones dengan status bebas transfer serta Provedel seharga 3 juta sebagai pelapis Martinez.

    Dalam dua tahun, Inter menghabiskan 84 juta + 102 juta. Total: 186 juta euro.

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  • Roma menyalip dalam perburuan

    Perbedaan antara dana yang disediakan (dengan hanya menghitung pembelian) untuk Cristian Chivu dan Gian Piero Gasperini jelas menguntungkan Roma, yang mampu menggelontorkan 25 juta euro lebih banyak daripada Inter (praktis sebesar penebusan Malen, game changer sesungguhnya bagi klub ini).

    Jelas bahwa tim yang diwarisi pelatih eks-Atalanta itu membutuhkan dan masih membutuhkan penguatan yang lebih besar dibandingkan tim yang diambil alih pelatih Rumania tersebut, tetapi perburuan, yang dimulai dengan kembalinya ke Liga Champions, kini resmi dimulai. Roma vs Inter, di lapangan, akan memberi putusan pertama musim ini. Pada bursa transfer Januari, apakah selisih belanja akan makin melebar atau strategi akan berubah berdasarkan klasemen?



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