Umpan silang dari sisi kanan Dybala menemukan Mancini dan Kone bebas di kotak penalti. Sang bek menyentuh bola dan menghentikannya untuk gelandang yang mencetak gol dalam situasi satu lawan satu dengan Martinez. Asisten wasit menganulirnya, tetapi pada akhirnya VAR mengesahkannya.

Akanji pada saat umpan silang membuat kedua pemain tetap onside dan Kone, pada saat sentuhan rekan setimnya, tetap berada di belakang garis bola.

Pengumuman Massa di stadion: "Setelah peninjauan, nomor 17 Roma berada dalam posisi yang sah, gol disahkan".