Roma-Inter, laga yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027, bukan hanya duel langsung untuk puncak klasemen, tetapi juga pertandingan yang paling dinantikan dari sisi perwasitan dalam era baru kepemimpinan Orsato. Kepala penunjuk wasit yang baru itu memilih untuk mempercayakan kepemimpinan laga kepada Massa, sementara di ruang VAR di Lissone akan ada Mazzoleni dan Di Paolo yang sangat berpengalaman. Calciomercato akan mengulas insiden-insiden perwasitan yang paling diperdebatkan.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Roma-Inter, LIVE MOVIOLA:
ROMA - INTER: PENUNJUKAN WASIT LENGKAP
MASSA (foto)
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
Menit ke-3: Balerdi terjatuh sambil menutupi wajah dengan kedua tangan
Balerdi mencoba mengantisipasi Thuram, yang bergerak melindungi bola dari umpan panjang ke arahnya di sepertiga akhir lapangan. Bek itu, setelah kontak dengan sang penyerang, jatuh ke tanah sambil memegangi wajahnya. Roma memprotes karena dugaan sikutan, tetapi menurut wasit Massa pelanggaran memang ada karena ayunan lengan penyerang Inter itu, namun tidak ada kartu karena Thuram tidak melakukan sikutan, melainkan hanya melebarkan lengannya untuk mengambil posisi.
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