Roma-Inter, LIVE MOVIOLA:

Roma-Inter, laga yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027, bukan hanya duel langsung untuk puncak klasemen, tetapi juga pertandingan yang paling dinantikan dari sisi perwasitan dalam era baru kepemimpinan Orsato. Kepala penunjuk wasit yang baru itu memilih untuk mempercayakan kepemimpinan laga kepada Massa, sementara di ruang VAR di Lissone akan ada Mazzoleni dan Di Paolo yang sangat berpengalaman. Calciomercato akan mengulas insiden-insiden perwasitan yang paling diperdebatkan.



