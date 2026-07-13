Roma, inilah tawaran untuk Garnacho. Dan Xabi Alonso bersedia melepasnya

Roma terus bergerak di bursa transfer dengan tujuan memberikan Gian Piero Gasperini seorang pemain sayap serang berkualitas. Penambahan kekuatan di sayap serangan memang menjadi salah satu prioritas utama manajemen Giallorossi, yang bertekad meningkatkan unsur ketidakpastian dan daya serang menjelang musim depan.
Di antara nama-nama yang masuk dalam daftar incaran klub ibu kota ini terdapat nama Diego Moreira, talenta dari Strasbourg yang, sebagaimana terungkap beberapa jam terakhir, telah menerima tawaran resmi. Namun, klub tersebut juga terus memantau beberapa opsi lain yang tak kalah menjanjikan.