Roma, inilah tawaran untuk Garnacho. Dan Xabi Alonso bersedia melepasnya

Mengenai masa depan pemain kelahiran 2004 ini, Xabi Alonso, pelatih baru Chelsea, juga angkat bicara. Dalam konferensi pers, ia pada dasarnya mengonfirmasi bahwa pemain tersebut sedang diincar olehklub lain: "Ada minat dari klub lain terhadapnya. Kami berharap hal ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak. Kami telah berbicara dengan para direktur olahraga dan ada minat dari klub lain terhadapnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Semoga semuanya berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak.”





Pernyataan tersebut semakin membuka peluang bagi hengkangnya pemain asal Argentina tersebut, yang tampaknya akan meninggalkan Stamford Bridge selama jendela transfer ini. Chelsea memang menargetkan untuk meraup sekitar 50 juta euro dari penjualan sang pemain dalam dua minggu ke depan, dan di antara klub-klub yang telah menunjukkan minat, terdapat pula Roma.





Beberapa hari ke depan mungkin akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah klub Giallorossi akan berhasil mendekati tuntutan finansial The Blues atau terpaksa beralih ke target lain. Namun, pencarian pemain sayap penyerang baru tetap menjadi salah satu isu terpanas di bursa transfer Roma.



