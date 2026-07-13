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garnacho romaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, inilah tawaran untuk Garnacho. Dan Xabi Alonso bersedia melepasnya

Roma
Transfers
A. Garnacho

Sementara itu, Xabi Alonso mengisyaratkan kemungkinan kepergian pemain asal Argentina tersebut

Roma terus bergerak di bursa transfer dengan tujuan memberikan Gian Piero Gasperini seorang pemain sayap serang berkualitas. Penambahan kekuatan di sayap serangan memang menjadi salah satu prioritas utama manajemen Giallorossi, yang bertekad meningkatkan unsur ketidakpastian dan daya serang menjelang musim depan.


Di antara nama-nama yang masuk dalam daftar incaran klub ibu kota ini terdapat nama Diego Moreira, talenta dari Strasbourg yang, sebagaimana terungkap beberapa jam terakhir, telah menerima tawaran resmi. Namun, klub tersebut juga terus memantau beberapa opsi lain yang tak kalah menjanjikan.


  • Tawaran untuk Garnacho

    Salah satunya mengarah ke Alejandro Garnacho. Pemain sayap asal Argentina ini memang termasuk di antara para pemain yang sedang dipertimbangkan oleh Roma, yang menurut Gianluca Di Marziotelah mengajukan tawaran kepada Chelsea berupa peminjaman berbayar senilai 5 juta euro, dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 35 juta. Kesepakatan tersebut juga mungkin mencakup opsi pembelian wajib jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.



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  • PERKATAAN XABI ALONSO

    Mengenai masa depan pemain kelahiran 2004 ini, Xabi Alonso, pelatih baru Chelsea, juga angkat bicara. Dalam konferensi pers, ia pada dasarnya mengonfirmasi bahwa pemain tersebut sedang diincar olehklub lain: "Ada minat dari klub lain terhadapnya. Kami berharap hal ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak. Kami telah berbicara dengan para direktur olahraga dan ada minat dari klub lain terhadapnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Semoga semuanya berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak.”


    Pernyataan tersebut semakin membuka peluang bagi hengkangnya pemain asal Argentina tersebut, yang tampaknya akan meninggalkan Stamford Bridge selama jendela transfer ini. Chelsea memang menargetkan untuk meraup sekitar 50 juta euro dari penjualan sang pemain dalam dua minggu ke depan, dan di antara klub-klub yang telah menunjukkan minat, terdapat pula Roma.


    Beberapa hari ke depan mungkin akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah klub Giallorossi akan berhasil mendekati tuntutan finansial The Blues atau terpaksa beralih ke target lain. Namun, pencarian pemain sayap penyerang baru tetap menjadi salah satu isu terpanas di bursa transfer Roma.


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