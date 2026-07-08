Mason Greenwood terus berlatih bersama Marseille, namun masa depannya tampaknya akan berubah. Penyerang asal Inggris itu menunggu tawaran resmi dari Roma, klub yang menjadi pilihannya, sementara negosiasi masih terhenti sambil menunggu lampu hijau definitif dari keluarga Friedkin untuk investasi total senilai hampir 100 juta euro, yang mencakup biaya transfer, gaji, dan komisi.
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Roma, Greenwood meminta tambahan satu juta
Tujuannya adalah menyelesaikan kesepakatan ini paling lambat pada 15 Juli, tanggal keberangkatan Marseille untuk tur ke Pantai Gading. Dari segi kontrak, masih ada satu masalah terakhir yang harus diselesaikan: setelah mencapai kesepakatan awal sebesar 4,5 juta euro per musim ditambah bonus, seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, pihak pemain meminta kenaikan sebesar satu juta euro, namun permintaan tersebut ditolak oleh Roma, yang tidak berencana mengubah ketentuan yang telah disepakati.
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