Roma, Greenwood meminta tambahan satu juta

Tujuannya adalah menyelesaikan kesepakatan ini paling lambat pada 15 Juli, tanggal keberangkatan Marseille untuk tur ke Pantai Gading. Dari segi kontrak, masih ada satu masalah terakhir yang harus diselesaikan: setelah mencapai kesepakatan awal sebesar 4,5 juta euro per musim ditambah bonus, seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, pihak pemain meminta kenaikan sebesar satu juta euro, namun permintaan tersebut ditolak oleh Roma, yang tidak berencana mengubah ketentuan yang telah disepakati.



