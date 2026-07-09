Apakah Assane Diao akan hengkang dari Como? Masa depan pemain asal Senegal ini mungkin akan jauh dari tim asuhan Fabregas yang sempat memboyongnya dari Real Betis, di mana ia menjalani paruh pertama musim sebagai pemain kunci dan paruh kedua yang sulit akibat cedera.
Di lini depan yang dipenuhi oleh Kuhn, Jesus Rodriguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret, dan Nico Paz, dengan Douvikas yang semakin sering menjadi starter dan rencana klub untuk mendatangkan penggantinya, Diao mungkin akan menjadi penyerang yang dikorbankan demi kebutuhan bursa transfer. Dan, menurut laporan Tuttomercatoweb, Roma sedang mengincar sang pemain.