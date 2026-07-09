Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Diao ComoGetty Images
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Roma, Diao muncul setelah Greenwood: Como bisa melepasnya seharga 25 juta

Roma
Transfers
Serie A
A. Diao
Como

Apakah Assane Diao akan hengkang dari Como? Masa depan pemain asal Senegal ini mungkin akan jauh dari tim asuhan Fabregas yang sempat memboyongnya dari Real Betis, di mana ia menjalani paruh pertama musim sebagai pemain kunci dan paruh kedua yang sulit akibat cedera.


Di lini depan yang dipenuhi oleh Kuhn, Jesus Rodriguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret, dan Nico Paz, dengan Douvikas yang semakin sering menjadi starter dan rencana klub untuk mendatangkan penggantinya, Diao mungkin akan menjadi penyerang yang dikorbankan demi kebutuhan bursa transfer. Dan, menurut laporan Tuttomercatoweb, Roma sedang mengincar sang pemain.

  • Di sisi lain, Fabregas, Suwarso, dan Ludi harus memangkas jumlah pemain agar lebih mudah memenuhi batasan UEFA untuk musim-musim mendatang. Dan pemain yang dipilih mungkin adalah penyerang sayap yang baru saja kembali dari Piala Dunia bersama Senegal,di mana ia tidak banyak tampil menonjol, sama seperti yang terjadi saat ia membela Como. Awalnya cedera kaki, kemudian cedera otot paha belakang kanan, sehingga ia hanya bermain sedikit lebih dari 1.000 menit sepanjang musim dan mencetak 2 gol dalam 17 penampilan.


    Pada bursa transfer sebelumnya, beberapa klub dari liga Arab Saudi sempat tertarik padanya. Pada bursa kali ini, Sporting Lisbon dan Deportivo La Coruña masih memantau Diao, namun Roma mulai menunjukkan minat yang serius. Setelah mendapat penolakan untuk Mason Greenwood, yang kini akan bergabung dengan Fenerbahce, pemain Como ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk skema taktik Gasperini yang memang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya. Bahkan, Roma membutuhkan dua pemain seperti itu. Nilai transfernya diperkirakan sekitar 25-30 juta euro: dalam beberapa minggu ke depan, mungkin akan ada kabar terbaru mengenai hal ini.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Roma crest
Roma
ROM
Cannes crest
Cannes
CAN