Di sisi lain, Fabregas, Suwarso, dan Ludi harus memangkas jumlah pemain agar lebih mudah memenuhi batasan UEFA untuk musim-musim mendatang. Dan pemain yang dipilih mungkin adalah penyerang sayap yang baru saja kembali dari Piala Dunia bersama Senegal,di mana ia tidak banyak tampil menonjol, sama seperti yang terjadi saat ia membela Como. Awalnya cedera kaki, kemudian cedera otot paha belakang kanan, sehingga ia hanya bermain sedikit lebih dari 1.000 menit sepanjang musim dan mencetak 2 gol dalam 17 penampilan.





Pada bursa transfer sebelumnya, beberapa klub dari liga Arab Saudi sempat tertarik padanya. Pada bursa kali ini, Sporting Lisbon dan Deportivo La Coruña masih memantau Diao, namun Roma mulai menunjukkan minat yang serius. Setelah mendapat penolakan untuk Mason Greenwood, yang kini akan bergabung dengan Fenerbahce, pemain Como ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk skema taktik Gasperini yang memang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya. Bahkan, Roma membutuhkan dua pemain seperti itu. Nilai transfernya diperkirakan sekitar 25-30 juta euro: dalam beberapa minggu ke depan, mungkin akan ada kabar terbaru mengenai hal ini.



