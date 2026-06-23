Satu minggu menjelang akhir Juni, bagi Roma saatnya mengambil keputusan sudah semakin dekat. Tanggal 30 semakin mendekat, begitu pula batas waktu terkait perjanjian penyelesaian (settlement agreement) dengan UEFA, yang terus memengaruhi strategi bursa transfer klub Giallorossi. Keluarga Friedkin telah meminta agar masalah keuangan diselesaikan, guna menghindari penundaan kasus ini hingga tahun 2027, beserta segala konsekuensi yang mungkin timbul. Roma telah didenda sebesar total enam juta euro karena tidak mematuhi aturan fair play finansial; rencananya adalah untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut, kemudian merencanakan bursa transfer yang memadai guna menghadapi Liga Champions.
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Roma dan keuntungan modal hingga 30 Juni: Soulé dan Manu Koné bisa hengkang
SIAPA YANG DAPAT DIKORBANKAN
Menurut laporan Il Messaggero hari ini, prioritasnya adalah pelepasan pemain: Roma memang harus menurunkan target keuntungan modal sekitar 50 juta yang harus diraih sebelum 30 Juni, dan direktur olahraga baru Tony D’Amico sedang berupaya mengidentifikasi transaksi yang paling menguntungkan secara ekonomi. Rencananya adalah tidak melakukan perombakan besar-besaran pada skuad, melainkan hanya melepas satu pemain bintang. Sebisa mungkin, pemain tersebut adalah salah satu yang memiliki nilai sisa rendah, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bersih dan mengoptimalkan proses pelepasannya. Nama-nama utama yang masih menjadi pertimbangan adalah Koné, Svilar, Ndicka, Pisilli, dan Soulè. Dari ketiganya, hanya Svilar dan Pisilli yang tampaknya tidak akan dilepas, sedangkan bagi yang lain, opsi untuk hengkang masih terbuka.
NILAI SISA
Berikut adalah nilai sisa per 30 Juni 2026 untuk para pemain yang mungkin akan dilepas, yang dihitung oleh Calcio e Finanza:
Mile Svilar – 0,6 juta euro
Evan Ndicka – 1,6 juta euro
Manu Kone – 11,8 juta euro
Niccolò Pisilli – 0,1 juta euro
Matias Soulé – 17,5 juta euro
ATLETICO MENYUKAI KONE, SOULE' BERADA DI JERMAN
Salah satu pemain yang kemungkinan akan hengkang adalah Manu Koné, yang tidak dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan oleh Roma. Atletico Madrid tertarik padanya, sementara Inter saat ini memiliki target lain. Menurut Il Messaggero, Los Colchoneros siap mengeluarkan 45 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus. Pemain lain yang kemungkinan hengkang adalah Matias Soulé, yang diminati oleh Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund, serta dinilai senilai 40 juta. Perhatikan juga masa depan Jan Ziolkowski, yang dibeli setahun lalu seharga 6 juta euro dari Legia Warsawa dan dapat dijual seharga 15 juta: ia menjadi incaran Nottingham Forest dan Bournemouth. Keuntungan penjualan sudah diraih, yaitu terkait Tommaso Baldanzi, sebesar sekitar 5 juta: yang dibeli seharga 10 juta pada Januari 2024 (dengan kontrak hingga 2028), telah dijual seharga 10 euro ke Genoa.