Roma dan keuntungan modal hingga 30 Juni: Soulé dan Manu Koné bisa hengkang

Menurut laporan Il Messaggero hari ini, prioritasnya adalah pelepasan pemain: Roma memang harus menurunkan target keuntungan modal sekitar 50 juta yang harus diraih sebelum 30 Juni, dan direktur olahraga baru Tony D’Amico sedang berupaya mengidentifikasi transaksi yang paling menguntungkan secara ekonomi. Rencananya adalah tidak melakukan perombakan besar-besaran pada skuad, melainkan hanya melepas satu pemain bintang. Sebisa mungkin, pemain tersebut adalah salah satu yang memiliki nilai sisa rendah, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bersih dan mengoptimalkan proses pelepasannya. Nama-nama utama yang masih menjadi pertimbangan adalah Koné, Svilar, Ndicka, Pisilli, dan Soulè. Dari ketiganya, hanya Svilar dan Pisilli yang tampaknya tidak akan dilepas, sedangkan bagi yang lain, opsi untuk hengkang masih terbuka.